習近平說了大實話
二十大後的首次外訪中，習近平「教訓」杜魯多的意外插曲成為會場之外人們津津樂道的話題，而剛剛結束的APEC峰會，期間習近平與泰國首相社德他寒暄的花絮，又再次成為會場之外的一大看點。
泰國政府官方賬號11月18日在X（前推特）發布了一段習近平與社德他聊足球的視頻，習近平先對社德他說：「我手小，抓籃球抓不住，踢足球還行。」習近平邊說邊伸出雙手，向社德他展示，並做了兩次用腳踢球的動作。社德他用英語說：「你喜歡踢足球？我也是。」 他還告訴習近平，中國隊星期四（16日）在泰國曼谷舉行的足球世界盃預賽36強賽小組首輪比賽中，2比1打敗泰國隊。習近平聽到後回應：「哎呦，是嗎？」之後接着說：「但是我覺得，僥倖成分大，因為我現在對我們國家的足球隊，我不敢肯定他們的水平，有起伏。」
從視頻來看，現場氣氛輕鬆，習近平在談到中國足球時，也極為坦誠，雖然中國隊打敗了泰國隊，但習近平直言「僥倖成分大」，而且對中國足球的整體水平做出了實事求是的評價，「我不敢肯定他們的水平」，「有起伏」。這是習近平第一次公開對中國足球做出評價，也毫不避諱地說了大實話。
除了評論中國足球，根據《紐約時報》報道，習近平在美國期間還有那個幾個時刻，讓其形象變得生動起來。比如在舊金山的一個晚宴上，當習近平在上世紀80年代結識的一群愛荷華人出現在迎賓隊列裏時，他的臉上露出了笑容。再如當拜登將他們兩人的座駕比較了一番，習近平做出了輕鬆的回應。另外習近平還感謝拜登提醒他妻子彭麗媛的生日，習近平說自己太忙了，把這事兒給忘了。基於以上種種，《紐約時報》直言，「舊金山之行讓外界窺見習近平更為真實的一面。」
事實上，相較於《紐約時報》提供的幾個時刻，習近平對中國足球所說的大實話更值得關注。從具體和微觀層面來看，習近平一方面毫不掩飾自己對足球的痴迷，還公開表達過對中國足球的寄望——2011年，在習近平成為國家主席的前一年，他對一位韓國政府官員說，他對中國足球有三個願望，那就是中國世界盃出線、舉辦世界盃以及獲得世界盃冠軍，但另一方面，他也深諳中國足球的基礎和實力，故此才有了「僥倖」之說。
透過習近平對中國足球的評判，從更大範圍來看，也說明習近平對中國當前的國情和內外處境有清醒認識，所以才會在11月15日與商界的晚宴時說，「人口眾多是中國的基本國情。再大的成就除以14億都會變得很小，再小的問題乘以14億都會變得很大，這就是大的難處。同時，大也有大的優勢。」也是在這次演講中，習近平再次提到了中國作為世界上最大發展中國家的基本現實，這也是十八大至今政治文件中反覆強調的，雖然十九大報告調整了中國社會的主要矛盾，但中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變，中國作為世界上最大的發展中國家的國際地位也沒有變。
過去幾年，隨着中國發布《中國製造2025》、十九大宣佈中國進入新時代，以及在外交場合更加主動出擊，再加上民間輿論場鼓譟「厲害了我的國」，很多人擔憂中國頭腦發熱，不少國家亦不由分說將崛起的中國視作威脅和挑戰，一些國家還試圖將中國從發展中國家「除名」。也因此，當已故前總理李克強說出「6億人每個月的收入也就1,000元」時，不少聲音將其看做是「府院之爭」的衍生物，而非對中國現實國情的鋪陳。
回到習近平今次對中國足球實事求是的評價，亦從一個側面說明，面對內外變局，尤其是三年疫情之後，中國領導層對中國現實國情有着清醒認識。解放思想、實事求是，團結一致向前看，不僅為鄧時代中國改革開放吹響了集結號，也理應成為中國推動二次改革開放的總原則。習近平的大實話，無疑是一個積極信號。