二十大後的首次外訪中，習近平「教訓」杜魯多的意外插曲成為會場之外人們津津樂道的話題，而剛剛結束的APEC峰會，期間習近平與泰國首相社德他寒暄的花絮，又再次成為會場之外的一大看點。

泰國政府官方賬號11月18日在X（前推特）發布了一段習近平與社德他聊足球的視頻，習近平先對社德他說：「我手小，抓籃球抓不住，踢足球還行。」習近平邊說邊伸出雙手，向社德他展示，並做了兩次用腳踢球的動作。社德他用英語說：「你喜歡踢足球？我也是。」 他還告訴習近平，中國隊星期四（16日）在泰國曼谷舉行的足球世界盃預賽36強賽小組首輪比賽中，2比1打敗泰國隊。習近平聽到後回應：「哎呦，是嗎？」之後接着說：「但是我覺得，僥倖成分大，因為我現在對我們國家的足球隊，我不敢肯定他們的水平，有起伏。」

中國國家主席習近平在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間與泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）談起足球。（影片截圖）

從視頻來看，現場氣氛輕鬆，習近平在談到中國足球時，也極為坦誠，雖然中國隊打敗了泰國隊，但習近平直言「僥倖成分大」，而且對中國足球的整體水平做出了實事求是的評價，「我不敢肯定他們的水平」，「有起伏」。這是習近平第一次公開對中國足球做出評價，也毫不避諱地說了大實話。

除了評論中國足球，根據《紐約時報》報道，習近平在美國期間還有那個幾個時刻，讓其形象變得生動起來。比如在舊金山的一個晚宴上，當習近平在上世紀80年代結識的一群愛荷華人出現在迎賓隊列裏時，他的臉上露出了笑容。再如當拜登將他們兩人的座駕比較了一番，習近平做出了輕鬆的回應。另外習近平還感謝拜登提醒他妻子彭麗媛的生日，習近平說自己太忙了，把這事兒給忘了。基於以上種種，《紐約時報》直言，「舊金山之行讓外界窺見習近平更為真實的一面。」

習拜會・習近平・拜登・中美關係：當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

事實上，相較於《紐約時報》提供的幾個時刻，習近平對中國足球所說的大實話更值得關注。從具體和微觀層面來看，習近平一方面毫不掩飾自己對足球的痴迷，還公開表達過對中國足球的寄望——2011年，在習近平成為國家主席的前一年，他對一位韓國政府官員說，他對中國足球有三個願望，那就是中國世界盃出線、舉辦世界盃以及獲得世界盃冠軍，但另一方面，他也深諳中國足球的基礎和實力，故此才有了「僥倖」之說。

透過習近平對中國足球的評判，從更大範圍來看，也說明習近平對中國當前的國情和內外處境有清醒認識，所以才會在11月15日與商界的晚宴時說，「人口眾多是中國的基本國情。再大的成就除以14億都會變得很小，再小的問題乘以14億都會變得很大，這就是大的難處。同時，大也有大的優勢。」也是在這次演講中，習近平再次提到了中國作為世界上最大發展中國家的基本現實，這也是十八大至今政治文件中反覆強調的，雖然十九大報告調整了中國社會的主要矛盾，但中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段的基本國情沒有變，中國作為世界上最大的發展中國家的國際地位也沒有變。

習近平訪美・中美關係：圖為2023年11月15日中國國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會。（新華社）

過去幾年，隨着中國發布《中國製造2025》、十九大宣佈中國進入新時代，以及在外交場合更加主動出擊，再加上民間輿論場鼓譟「厲害了我的國」，很多人擔憂中國頭腦發熱，不少國家亦不由分說將崛起的中國視作威脅和挑戰，一些國家還試圖將中國從發展中國家「除名」。也因此，當已故前總理李克強說出「6億人每個月的收入也就1,000元」時，不少聲音將其看做是「府院之爭」的衍生物，而非對中國現實國情的鋪陳。

回到習近平今次對中國足球實事求是的評價，亦從一個側面說明，面對內外變局，尤其是三年疫情之後，中國領導層對中國現實國情有着清醒認識。解放思想、實事求是，團結一致向前看，不僅為鄧時代中國改革開放吹響了集結號，也理應成為中國推動二次改革開放的總原則。習近平的大實話，無疑是一個積極信號。