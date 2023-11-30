從芒格到基辛格 他們對中國的信心從何而來？
接連兩日，兩位在中國家喻戶曉的大人物去世，一位是美國投資大師查理·芒格，一位是美國前國務卿亨利·基辛格。除了在中國家喻戶曉，芒格和基辛格還有一個共性，那就是看好中國。
巴郡哈撒韋公司公告稱，當地時間11月28日上午，查理·芒格在加州一家醫院安詳地離世。當芒格的消息傳到中國，不少人通過轉發芒格身前的「金句」和思維模型來緬懷這位傳奇人物。10月30日，芒格罕見現身熱門商業播客節目Acquired的錄製，談論了他的投資觀點、經驗和教訓，當主持人問「你會繼續在中國投資嗎？你對此持什麼立場？」時，芒格說，「我對中國的立場是：第一，中國經濟未來20年的前景比其他任何大型經濟體都要好。第二，中國的頭部企業更強大、更優秀，而且它們的估值要便宜得多。因此，我自然願意在芒格投資組合中納入一定中國風險資產。」
多年來，芒格在投資中國方面比巴菲特更加樂觀。在芒格購買中國汽車製造商比亞迪公司股票數年後，巴郡哈撒韋公司成為了該公司的大股東。即便在新冠疫情之後，芒格依然看好中國，也是少數對中國保持樂觀的投資家。在今年巴郡的年度股東大會上，芒格連用三個「愚蠢」來形容一切加劇中美關係緊張的行為。他說，美國應該與中國好好相處，為了共同的利益與中國進行大量自由貿易。
緊隨芒格之後，基辛格去世的消息傳來，很快又在中國社交媒體引發一輪關注熱潮，並在短時間內衝上熱搜第一。截止北京時間11月30日中午12點，熱搜閲讀人次近3億，討論人次3.1萬。基辛格最為中國民眾所熟知的，是他在上世紀70年代的秘密訪華，以及陪同尼克松訪華推動中美關係正常化，並由此拉開中美和解序幕。基辛格曾表示，第一次訪問中國後，他此後已有100多次踏上這片土地，「中國是我交往最久、最為深入的國家」，「每次都會有新的收穫」。作為「中國人民的老朋友」，過去半個世紀，基辛格成為美國政界與中國領導層打交道最多的美國人，沒有之一。
今年5月，在百歲生日前，基辛格接受《經濟學人》八個小時的採訪，再次表達了「認識中國」的重要性，基辛格說，現在的美國政府和當年比起來，被狹隘的短期利益裹挾，完全忘了怎麼和中國打交道，也完全不願意去了解真正的中國，而且「有中國經驗的官員都被美國國務院淘汰了。」如此造成的一個後果，便是對中國的嚴重誤判。基辛格說，在華盛頓，「他們說中國想要統治世界……但答案是他們（中國其實）想要強大，」「他們並沒有像希特勒那樣想要統治世界，這不是他們對世界秩序的看法，他們也從來沒有這樣想過。」「對中國來說，中國最大的恐懼是國內動盪，歷史上中國屢屢將外國拒之門外，無論是修建萬里長城，還是閉關鎖國，本質是要與外界世界隔絕，不讓外部勢力，破壞內部，引發內部動盪。」
此外，基辛格還談到了中國的儒家文化，「中國的儒家思想，影響着他們不會像納粹那般發動戰爭，比起戰爭，中國人想要的是尊重。」「如果美國不給中國尊重，那中國就會用他們自己的方法來獲取尊重。」基於此，基辛格也奉勸美國，「在這一點上我們需要理解，你不可能將世界第二大經濟體排除在遊戲規則的制定之外，如果你執意將他排除在外，那麼他會自立門戶，建立一個新的體系。」「這是美國必須解決的最大問題，缺乏長期戰略思維，如果我們不能解決這問題，那美國將走向失敗。」
從芒格到基辛格，作為商界和政界有廣泛影響力的兩位大人物，他們的先後離世被看做是一個時代的結束，而他們對中國的思考與理解，無疑給世界各國進一步認識中國提供了教參。尤其在中國威脅論、中國崩潰論輪番上演的今天，芒格和基辛格一如既往看好中國，並非簡單的經濟賬、政治賬，而是深刻洞悉了背後的文化力量，比如芒格反覆強調的商業模型和文化，基辛格對於儒家文化的說明，這也是支撐一家企業、一個國家能走多遠的最終決定力量。