台灣大選｜柯文哲又成「小甜甜」 為什麼？

台灣大選進入最後30天，三組候選人的民調都碰到了天花板。民進黨「賴蕭配」組合在三組候選人中人氣最高，但是也一直未能超過4成，國民黨「侯康配」的支持度排行第二，多家民調普遍在3成到3成5之間；民眾黨「柯吳配」組合墊底，支持度在1成5上下浮動。

因為民進黨和國民黨民調相近，且綠、藍基本盤相對穩定，在民調遇到瓶頸後，二者都把尋求突破的增長點放到了民眾黨身上，試圖瓜分民眾黨柯文哲陣營的中間選民。

為擺脱被動狀態，穩住基本盤，柯文哲也加強火力猛批藍綠，採用其最擅長的網絡「空戰」策略，左右開弓，爭取年輕族群。

譬如，針對以綠為主的基本盤和年輕選民，柯文哲毫不避諱聲稱自己就是「墨綠」，會繼續蔡英文的外交路線。

與此同時，他又嗆聲民進黨，稱美國已經表明不支持台灣獨立，請問自稱「務實台獨工作者」的賴清德，如何務實推動台獨，不要從「台獨金孫」變成「台獨龜孫」；批判國民黨，稱國民黨長期以來對中國大陸太過順從，選擇「侯康配」，代表了要走傾中路線。

民眾黨柯文哲抽中1號。（影片截圖）

有意思的，針對柯文哲「批藍打綠」的肉搏戰法，民進黨和國民黨雖有回擊，卻都儘量避免將柯文哲鎖定為主要敵人。

與「賴蕭配」與「侯康配」鬥得死去活來相比，國、民兩黨儘管都在努力攤薄民眾黨、邊緣化柯文哲，但對最後爭取柯文哲棄保，又都留下了想象空間。

國民黨方面，黨主席朱立倫在接受媒體專訪主動表明了不批評柯文哲的態度。朱立倫表示，跟柯文哲這邊，可能不會再去談合作，但不會攻擊，也不會有任何的衝突性言論，包括柯文哲現在還有時候在講一些話，他都不願意回應，就是因為「我們希望保持一個兄弟登山，是兄弟登山就是各自努力」。

朱立倫還直言，藍綠對決目前侯康配亟須補強的兩大問題，一是年輕族群支持度太低，另一個是中南部選區，相對落後比率較大，「尤其是南部，雲嘉南高高屏，我們相對的落後的比率是最大的，會讓我們整體支持度上面，就還是呈現落後的情況」。所以，包括柯文哲和郭台銘等支持下架民進黨的在野選票，都是國民黨要爭取的力量。

國民黨候選人侯友宜和趙少康則在當初藍白合破裂後就表示，國民黨雖然和民眾黨在領導人選舉層面未能達成合作，但是雙方的支持者還是可以合作的，以後若國民黨當選，在組成「聯合政府」的方面也仍然可以合作。

民眾黨總統候選人柯文哲和副手人選吳欣盈。（民眾黨提供）

因為柯文哲的支持者主要來自綠營和年輕選民，對民進黨形成一定分票效應，民進黨對於如何與柯文哲互動，也格外用心，留下了不小彈性空間。

民進黨認為，這次大選已經回歸到藍綠對壘的傳統結構，賴清德目前的主要對手是侯友宜，民進黨的主要擊潰對象是國民黨，要留着柯文哲讓他能一定程度發揮拉垮國民黨的作用，又不至於造成綠營票源分裂，就不能過度打柯。

因此，民進黨選舉操盤手明確指出，團隊有人認為已經不能再打柯文哲了，因為綠營要承接柯粉，例如有些年輕票，以及一群中間支持柯文哲的人，看到柯文哲不會當選後，是有可能移動的，千萬不能讓他們跑去支持侯友宜。

就這樣，當大選回歸藍綠對壘，本來最沒有機會當選的柯文哲，反而從牛夫人成了小甜甜，成了國民黨和民進黨都想爭取的對象。