台灣大選｜侯友宜重申不對兩岸抱持幻想　趙少康視民主為台灣武器

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康9日先後接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，NBC記者首先提到，針對目前的兩岸關係，以及來自對岸日趨明顯的壓力，有無具體想法來改善關係，並且降低緊張局勢？侯友宜表示，台灣的未來，由台灣2300萬人來決定，兩岸之間的歧異，必須用和平的方式來解決，北京從來沒有放棄武力，他不會存在不切實際的幻想。



侯友宜席間表示，「中華民國是一個主權獨立的國家」，強調備戰不啟戰，持續強化台灣的國防戰備，維持嚇阻的實力，並且依據《中華民國憲法》，在兩岸以往的基礎上，逐步恢復包括官方在內的各種形式對話，讓兩岸在功能性議題上，持續互動，降低風險，進而降低敵意。

國民黨總統參選人侯友宜接受美國國家廣播公司新聞網（NBC）的專訪。（侯友宜競選辦公室供圖）

至於美台關係發展，侯友宜強調，美國是長期支持台灣的最重要盟友，美國對台灣的軍售，或是雙方的軍事合作與交流，都是台灣自主防衛上的關鍵角色，這樣的關係，一定會持續並且深化。尤其美國近來積極倡議的「印太經濟架構」，台灣身為地區的一份子，一定會善盡責任，希望美國能夠協助台灣共同參與，以及其他區域性的經濟整合倡議。

而對於兩岸的未來發展，趙少康則稱，和平是唯一的選擇，和平必須要以實力做後盾，台灣的防衛實力，需要美國的支持和協助。在回應北京方面，趙少康認為，「民主是台灣面對中國大陸，最重要也是最好的武器，尤其兩岸有同樣的文化、同樣的血緣，中國大陸很難向他們的民眾解釋，為什麼民主制度可以在台灣發展，卻不能夠適用於中國大陸」。趙少康強調，台灣的民主發展，一定會對中國大陸有所影響。