台灣大選 | 趙少康出奇招　嚇到了柯文哲與賴清德

台灣大選還有最後25天，島內一般被認為較準確的《美麗島電子報》19日公布了第92波追蹤民調，與16日公布的第91波民調相比，三黨支持度都呈下降趨勢，民進黨「賴蕭配」下降0.2%為35.0%，國民黨「侯康配」下降0.4%為31.7%、民眾黨「柯盈配」流失最多，為1.5%，以18.2%的支持率繼續墊底。藍綠差距為3.3%，繼續在誤差範圍之內。

國民黨和民進黨的民調差距為3.3%，雖與前一日相比略有擴大，但總體看，兩黨支持率仍在繼續靠近，而且與民眾黨柯文哲在進一步拉開距離，藍綠對決的傳統大選格局更加明顯。

為拉近與民進黨的差距，國民黨最近確實付出了不少努力。正副兩個候選人侯友宜和趙少康分工明確，本土出身、外形憨厚、口條較差的侯友宜主要從政策面出擊，一邊批民進黨蔡英文政府八年的執政缺陷，一邊端出國民黨承諾的「牛肉」，這些承諾能不能兑現很難說，但是在大選期間先端出來讓選民聞聞，確實勾到了一些選民。

外省「戰鬥藍」出身、形象健朗、伶牙俐齒的趙少康則發揮了衝鋒陷陣的大將角色，他一面持續向郭台銘喊話，希望能爭取郭台銘歸隊，消除掉藍營這個最大不確定分裂因素，一邊把主攻陣地選定為大學校園，向年輕票發起猛攻。

趙少康這兩招可謂抓到了關鍵，特別是他以校園為根據地，爭取年輕選票的做法，更是讓民進黨和民眾黨心驚不已。

為什麼民進黨和民眾黨心驚？因為年輕人這一塊是國民黨最大的短板，是民進黨的傳統票倉，也是民眾黨柯文哲的主陣地。

趙少康12月9日晚到台中一中出席青年座談，會中他指出，他當然希望和平，只有選擇和平，沒有辦法選擇戰爭，況且和平跟戰爭不是選擇題，而是和平是唯一的答案，此外和平也非統一，兩者無必然關係。（趙少康辦公室提供）

台灣的選民版圖很有意思，除了呈現南綠北藍白的地理分佈差異，年齡分佈也是一個重要分野。不同民調機構的數據都現實，國民黨的支持者主要以中老年人為主，在50歲及以上的中老年選民中站優勢，民進黨選民的年齡結構則相對年輕。

而近幾年，隨着民進黨向建制化發展，柯文哲的白色力量異軍突起，更小年齡的選民有很多又成了柯文哲的粉絲。相對於國、民兩黨，柯粉的年齡結構更輕，幾乎所有民調都顯示，在40歲以下的年輕人中，柯文哲的支持度最高。

所以，趙少康把手伸到大學校園，伸向年輕選民，就相當於伸進了民進黨和民眾黨的禁臠之地，不僅柯文哲大呼反對，民進黨也緊張得要命。

眼見趙少康走進校園成功舉辦了幾場造勢活動，和年輕人互動開始在網上出現傳播效果，據傳，民進黨立刻通過台灣教育部門向一些公立大學打招呼，通過給活動設置各種限制性要求等辦法，阻撓活動進行。最近在成大的活動，就因此被取消。

對國民黨而言，現在3.3%的差距雖然不大，但是在藍綠已各自歸隊之後，要追平或反超，還是很具挑戰性的。坦率說，從目前看，贏面仍然沒有民進黨大。

而民進黨的賴清德在「藍白合」破裂後本來是躺着選的，結果想不到破裂後，柯文哲一落千丈，藍營的鬥志反而被激發了出來。尤其趙少康成為副手後，不斷製造議題，把視線都吸引到了國民黨身上，成為三個副手候選人中最具吸粉功能的角色。

還有最後25天時間，看看三組候選人的最後拼殺效果吧。