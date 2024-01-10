公費留美博士流浪紐約街頭16年　遭批漢奸　中國人的美國夢破滅？

復旦少年班的物理神童、華爾街的博士後精英，一度坐擁百萬美元年薪，最終卻流浪街頭。這段反差極大的故事在剛過去的週末引起不小關注。



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從天才神童到流浪博士

這段故事源於一名在美華人博主上周上傳的多段影片。這名博主講述自己在美國紐約街頭上發現一名頭髮雜亂、衣衫襤褸、牙齒脫落的流浪漢，躺在髒兮兮的破被子裡避寒，加上他是黑頭發黃皮膚，因此上前搭話。

在得知對方很久沒有吃飯後，博主請他吃了一份中餐。用餐時，流浪漢向博主講述自己的流浪故事。與他邋遢打扮形成強烈對比的是，這名流浪漢以流暢的口條講述自身經歷，而且還擁有令人稱羨的履歷。

這名流浪漢姓孫，江蘇江陰人，今年54歲，在美國生活了30多年，但有一半的時間在紐約街頭流浪。

他自稱畢業於上海復旦大學，並在美國獲得物理學碩士和博士學位，還做了一兩年的博士後。他畢業後進入華爾街從事一兩年軟件開發工作，月薪高達13萬美元。

不久後，他就獲得美國綠卡，後來加入美國國籍。

博主為流浪街頭的孫男購買了餐食。（極目新聞）

1990年代，風華正茂的他與一名中國女子相遇，相愛後締結良緣，但沒想到這名女子在取得綠卡後就和他離婚，深受打擊的他罹患抑鬱症，人生由此走下坡路。

流浪漢說，他患上抑鬱症後曾選擇住院治療，但精神狀態不僅沒有好轉，還出現幻聽和幻覺，分不清哪裡是現實，哪裡是幻想。「我被孤獨幻想迷糊住了，我現在都不知道是真的還是假的啊，（腦子裡充滿了）幻覺、幻想。」

2007年起，他開始了居無定所、四處流浪的生活，靠乞討和撿別人丟棄的食物為生，這樣的生活持續了16年。

這段影片發出後引起巨大反響，影片中的流浪漢被以前的同學和熟人認出，關於他的更多信息也逐漸被挖出。

孫男表示，自己也希望並考慮過一個正常的、體面的生活。（影片截圖）

生活打擊還是自我墮落？

這名流浪漢名為孫衛東，自幼成績優異，年僅16歲就以江陰市高考狀元的身份考上復旦大學少年班物理專業，隨後還被諾貝爾獎獲得者、著名物理學家李政道選中以全額獎學金公派到美國深造，一路讀到博士後。

有媒體根據谷歌資料梳理出，僅1992年到1999年間，孫衛東共發表32篇論文，其中多篇論文還是發表在期刊雜誌《物理評論》上。這個雜誌被認為是世界上刊載獲得諾獎物理學論文最多的期刊。

不過，對於孫衛東隨後如何淪落至此，從網絡流傳的一些爆料消息來看，似乎並非他自稱的那般無辜。

孫男有回中國的意願。（影片截圖）

有消息稱，孫衛東在進入華爾街後就沉迷賭博，每週都要坐飛機去賭城拉斯維加斯「一擲千金」，最後輸得傾家蕩產，精神也受到極大刺激，患上抑鬱症。倍感失望的妻子才帶著孩子離開他，而非孫衛東所說的「為了拿到綠卡」。

還有爆料者稱，孫衛東之所以多年來從未回到中國，而選擇流浪於紐約街頭，是因為獎學金規定孫衛東須在畢業後就回國工作，但他不僅沒有守約，還加入美國國籍，讓家人受到牽連。

不過，孫衛東一位親戚1月5日接受《揚子晚報》採訪時稱，網上有關孫衛東的很多信息都是「不實之詞」。

網絡消息真真假假，這位流浪博士究竟是受到生活打擊，還是自我墮落至這般下場，外界無從得知。不過，他高開低走的人生經歷仍然引起不少網民唏噓。

在復旦校友會和在紐約的校友、同鄉等幫助下，孫衛東目前已搬進臨時住處，並換上新衣剪了頭髮。孫衛東星期天（1月7日）還在影片中感謝關注和幫助他的人們。

惋惜聲與憤慨聲

輿論主流的唏噓聲中，有憐憫和惋惜，也有不解和憤慨。

有網民說，如果孫衛東2000年以這樣的學術履歷回國，可直接在國內任何一所頂尖高校擔任教授，也足以成為一名中科院院士，「可惜時運不濟造化弄人，讓人扼腕歎息」。

還有網民寫道：「天才隕落，不勝唏噓。中華學子，理應優先報效國家。如果回到祖國的港灣，可能不至於淪落到這等地步。」

對於是否應該資助孫衛東回到中國，網民意見分歧。有人主張應該伸出援手，接他回國，讓他在專業上發揮餘熱。

有不少網民則批評孫衛東是個「叛徒」「漢奸」，國家當年公費資助他出國留學，學成之後不回國報效，還入了美國籍。「結果你看，現在混成這個熊樣了吧，想回來？沒門！美國人不養懶漢，憑什麼讓我們養！」

但本人究竟想不想回國，孫衛東可能自己都還沒想清楚，一會兒說「祖國培養了我，我學成卻沒有回去，愧對祖國，沒臉回去」；一會兒又說「家中有老母健在，身體不好，回去怕老人見了傷心」。

一名博主近日在網上發布「華人博士流浪紐約街頭16年」的系列影片。（影片截圖）

美國夢破滅？

從昔日的留洋博士成了今朝的遛街浪人，孫衛東的人生故事，不僅打破了中國民眾對於高學歷、高淨值人士生活的想像，也顛覆了他們對「美國夢」的期待。

在多數中國民眾的眼裡，學歷具有功利性價值。考取更高的學歷，就意味著要爬向更高的社會階級，孫衛東的故事無疑顛覆了他們的想像。

孫衛東前往美國留學的1980年代，正好是中國民眾赴美求學、追求「美國夢」的熱潮。當時中美經濟、教育發展的落差，以及中國的改革開放政策，催生出一大票中國留學生選擇赴美求學的需求。

但隨著中國經濟崛起、民族信心高漲，加上中美競爭加劇等國際局勢演變，赴美留學的光環已逐漸在中國民眾的心中褪去。

2020年1月至2023年1月，獲得美國F1學生簽證數量的中國學生人數從36萬8800驟降至26萬2992，大減近29%。（新華社）

數據顯示，2020年1月至2023年1月，獲得美國F1學生簽證數量的中國學生人數從36萬8800驟降至26萬2992，大減近29%。

原先不少留學生期待他們在美國能通過自己的工作勤奮、勇氣、創意開拓向上流動的機會。可如今在他們的眼中，赴美留學不再是一個具吸引力的選項。孫衛東的故事，只不過是為這一想法再增添一套說辭罷了。

孫衛東的經歷終究只是極少數個案，但它不符合中國民眾對高學歷人士的想像，也與倖存者偏差操作下的「美國夢」論述格格不入，因此成了媒體消費的對象。

尤其在中美對立、經濟競爭加劇的背景下，中國官媒和輿論的炒作更有了一層政治化的意味。

中國官媒《環球時報》星期一（1月8日）刊載一篇署名為中國社會科學院美國研究所副研究員王聰悅的文章，抨擊美國社會將窮人、貧困等同個人能力低下，甚至等同於犯罪。「當世界各國忙著『消除貧困』時，美國忙著『消滅窮人』。」

但頗為諷刺的是，《環球時報》前總編輯胡錫進更早前的社媒貼文則說：「（中國）國家決不會花納稅人的錢去管他（孫衛東）這個美國人的，憑什麼呀。」

胡錫進這一觀點得到不少中國網民的支持。誠然，即便孫衛東生於中國，但他取得美國國籍後，就難以指望中國會出手援助一位陷入困境的美國人，但他的失敗經歷依然是中國媒體一個很好的素材。

只不過，媒體的消費恐怕無法、也不會幫助孫衛東扭轉當前的困境。待輿論熱度淡去，孫衛東大概率還得繼續過回流浪人生。這是媒體運作下的必然結果，也符合「美國夢」一體兩面的本質。

本文獲《聯合早報》授權轉載

