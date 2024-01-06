曾在華爾街工作　留美博士流浪紐約街頭16年惹議　母校復旦伸援手

內地網絡近日流傳美國紐約一名華裔流浪漢實際上是一名留美博士，他自稱流浪街頭16年、曾就讀物理科系，引發廣泛關注。周五（5日），上海復旦大學美國校友會（紐約）表示，確認男子的身份為復旦校友，姓孫。另據知情人士透露，目前男子的家人已經知悉情況，但表示不希望被打擾。



一名博主近日在網上發布「華人博士流浪紐約街頭16年」的系列影片，片中他為一名自稱流浪街頭16年、曾就讀物理科系的中國留美博士購買了餐食。影片顯示，孫男躺在紙板上、身上僅蓋一層薄被，每周都會去街區附近領人們留下的衣服和被子，天氣過冷時，則會到地鐵站過夜。

一名博主近日在網上發布「華人博士流浪紐約街頭16年」的系列影片。（影片截圖）

孫男自稱來自江蘇江陰市，今年54歲，本科畢業於復旦大學物理學科系，然後再到美國讀物理學專業碩士、博士，做了一兩年博士後，又在華爾街從事了近兩年軟件開發工作。

多年前，他曾有回國意願，但礙於美國對華裔人才的限制一直沒能成行，最後歷經人生多重打擊後，從2007年開始居無定處，流浪漂泊。他表示，自己當時出現了幻覺，直到現在還偶爾會有。當拍攝者問為何不去政府開設的救濟站與收容所，孫表示因離現在的地方太遠，所以沒有前往。而當被問及個人情況時，他表示自己曾有過一段四年的婚姻，但與妻子已離婚，最近沒有見面。

博主為流浪街頭的孫男購買了餐食。（極目新聞）

目前是美國公民的孫男表示，自己也希望並考慮過一個正常的、體面的生活，又指現在找不到工作，也許是因為自己有些不務實、好高騖遠，有時還要排除各種各樣的幻覺。現在，他會考慮重新找一份普通的工作。

事件引起網民熱議，有曾在北美高等院校電腦方向讀博士後的民眾表示，在1990年代，如果孫男在美從事的是電腦方向博士後研究，應該收入可觀，且在華爾街，那個年代做IT，工資是所有行業中最高的。但如果從事的是物理方向的博士後研究，薪酬較計算機方向會低一些。

孫男表示，自己也希望並考慮過一個正常的、體面的生活。（影片截圖）

另有網友推測，孫男選擇流浪或許是因為紐約生活成本太高，也有網友指出，片中孫男表現出的英語水平，讓人難以相信他在美國讀碩博並工作多年，認為孫男難找工作可能是語言溝通問題所致。不過，有在美國從事軟件開發的人士稱，如果從事的是編程方面的工作，其實對英語口頭交流水平的要求並不高，孫男與人溝通困難，更可能是因為其精神狀況所致。

周五，復旦大學美國校友會（紐約）指出，目前可以確認孫男的確是復旦校友，並指已有紐約當地復旦校友自發組織的志願者行動。據知情人士透露，目前孫男的家人已經知悉情況，但不希望被打擾。