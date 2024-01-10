台灣總統大選2024︱和台灣大選同步 中美在密集交流管控衝突

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】 台灣大選進入最後衝刺階段，三個黨、三組候選人卯足了勁都想登上大位。依照此前封關民調和當前氛圍，人們普遍認為，民進黨賴清德、蕭美琴贏的可能最大，國民黨得票可能與民進黨比較接近，民眾黨則沒有任何機會。大家普遍關注的是，如果「務實台獨工作者」賴清德上位，會給台海和平，給兩岸關係乃至更廣泛的中美關係帶來什麼影響。

2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

值得注意的是，就在台灣大選如火如荼的同時，中美卻於近日在進行密集接觸。

公開層面的會晤主要有兩個，一個是中共中央對外聯絡部部長劉建超本周率團訪美，密集拜會美國多個官方、半官方機構與外交智庫並和美方進入深入交流。

據中聯部官網消息，劉建超8日在紐約出席了中美一點五軌對話框架專題座談會，這場與美國智庫亞洲協會進行的座談會，主要議題圍繞中美關係，包括亞洲協會董事會共同主席桑頓、啟明創投創始主管合夥人葛禮、美國務院前助理國務卿拉塞爾、亞洲協會政策研究院副院長、美前代理貿易副代表卡特勒，亞洲協會中國中心常務主任錢鏡等參加。中國方面則有中央財辦、中央外辦、上海市有關負責人參加。

劉建超在座談會指出，近年來中美關係經歷了不少波折，舊金山「習拜會」達成重要共識，中美關係呈現企穩向好勢頭。雙方要多做增進了解、推動合作的事情，延續元首會晤形成的積極勢頭，推進經貿等各領域務實合作，取得「可視化」成果。美方則表示，希望雙方加強溝通交流合作，特別是採取具體行動，一點一點地消除兩國關係中的障礙，推動雙邊關係持續發展。台灣問題則是中美類似對話會上一直不可或缺的重要話題。

劉建超8日還會見了全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」總裁布雷默，雙方一致認為中美對世界和平穩定和繁榮承擔重要責任，雙方要加強互信和合作，管理兩國關係，並鼓勵社會各界特別是青年密切相互往來。9日，劉建超在紐約智庫對外關係委員會（ＣＦＲ）發表講話，強調中國無意改變現行國際秩序，期待與美國增強對話交流，推進經貿等各領域的務實合作，併為世界提供更多公共產品。

劉建超在講話中還特別強調說，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方的立場清晰、強有力，也不會改變，中方嚴肅對待美方不支持「台獨」的表態，希望美方恪守這個承諾。

中共中央對外聯絡部：中共中央對外聯絡部稱，中共中央對外聯絡部長劉建超2024年1月8日在紐約出席中美1.5軌對話框架下專題座談。（中共中央對外聯絡部網站）

有媒體注意到，這是這家智庫上周公布的報告第四度將「美中為台海爆發危機」列入第一級風險，並指中國在經濟和軍事加強對台施壓，可能引發涉及美國與區域內國家的嚴重台海危機，台灣大選前後尤其危險。

劉建超還將在12日於華盛頓會見美國國務卿布林肯。負責政黨外交的中聯部走到中美關係一線並就兩國關係特別是台灣問題與美方進行深度交流，這在之前相當罕見，非常值得關注。

二是第17次中美國防部工作會晤於1月8日至9日在美國華盛頓舉行，中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋彥超少將與負責中國、台灣及蒙古事務的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）會面，這是自從2國同意恢復軍事聯繫後的最新一次接觸。

根據五角大樓發布的聲明，蔡斯與宋彥超討論了美國與中共的防務關係，蔡斯強調了維持開放軍事溝通管道的重要性，以防止競爭演變為衝突。蔡斯還談到印太地區安全的重要性，並且重申將持續在國際法允許範圍內，安全且負責任地飛行、航行與執行任務，同時強調美國對印太地區及全球盟友的承諾堅定不移。

中方則表示，願在平等和尊重基礎上與美方發展健康穩定的兩軍關係，共同落實好兩國元首舊金山會晤涉軍重要共識。美方應正視中方關切，多做有利於兩軍關係發展的事。

中方在國防部相關通報中還特別強調，在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓，要求美方恪守一個中國原則，切實將有關承諾落到實處，停止武裝台灣，反對台灣「獨立」。中方敦促美方減少在南海的軍事部署和挑釁行動，停止對個別國家侵權挑釁提供支持。美方應充分認清海空安全問題根源，嚴格約束一線部隊，停止渲染炒作。