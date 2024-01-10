台灣大選2024｜馬英九：就兩岸關係而言必須相信習近平

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選進入倒數階段，馬英九最新接受外媒專訪表示，「就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平」。國民黨總統候選人侯友宜10日表態，指馬英九的想法和他有些不同，重申「對中國大陸的意圖，從來沒有存在不切實際的想法」。



馬英九8日接受外媒《德國之聲》專訪，針對習近平是否是像美國總統拜登（Joe Biden）所說的獨裁者，馬英九認為，這取決怎麼定義，但這個詞在兩岸關係中並不重要，因為大家必須創造一個可以和平相處的局面，無需使用武力，這可能比其他任何言論都重要。

當被問及是否可以信任習近平，馬英九答稱，就兩岸關係而言，「你必須相信他」。

2015年11月7日，中國大陸、台灣領導人習近平、馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

此外，對於近月民進黨高調炒作「北京介選」話題，馬英九認為，「中國大陸當然非常關心這裡的選舉， 但他們也必須維護中國大陸與台灣的基本關係，不做影響選舉結果的事」。

然而，對於各界悲觀認為，一旦傾向台獨的賴清德當選，恐將台灣推向戰爭邊緣的說法，馬英九則保守持平，認為如果民進黨贏得這次選舉，不一定會發生戰爭。馬英九表示，關鍵取決於過程中發生了什麼，以及萬一他們（民進黨）贏得選舉會說什麼；「人民期望民進黨非常小心地避免任何潛在的衝突，所以他們盡量不這樣做一些有挑釁意味的動作」。

馬英九強調，最重要的是，使用和平手段來做到這一點（指應對中國大陸），不必什麼都訴諸軍事手段。

國民黨總統候選人侯友宜12月21日發表兩岸政見，將以兩個目標、三項監督機制、四大戰略縱深推動未來兩岸關係發展。（侯友宜競選辦公室提供）

對於馬英九專訪內容，侯友宜10日表示，馬英九這番想法，跟他有些不同，他從以前到現在，都是主張3D戰略，包括嚇阻、加強國防軍備、提升自我防衛能力，以及對話與交流，尤其他對中國大陸的意圖，「從來沒有存在不切實際的想法」。

侯友宜指出，他在兩岸關係上，一定堅守台灣的民主、自由制度，反對一國兩制，更重要是要保有台灣人民的生活方式，不會因為中國大陸單方面有任何想法，就有不切實際的想法。