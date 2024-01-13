台灣大選2024｜賴清德當選　北京給的第一個「耳光」會是什麼？

台灣大選結果出爐，由賴清德、蕭美琴組成的「雙獨組合」當選為台灣下一屆正副總統，民進黨創下了台灣民主化後政黨每八年一換的輪替紀錄，實現連續執政，原本已冰冷緊繃的兩岸關係再被寒流侵襲。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

民進黨這次得票並不高，70%不到的投票率，其中民進黨僅4成左右的得票率，說明多數台灣人對民進黨過去八年的執政並不滿意，也不符合民主應反映多數民意的傳統標準。但是，即便如此，在一定程度上，這次選舉結果仍然反映了台灣的思潮現狀與政治地貌。中國大陸接下來會做出何種反應，在關注台海局勢的專業圈內引發廣泛討論。

2024年1月13日，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴確定勝選後，晚間舉辦國際記者會。（賴清德Youtube截圖）

2016年1月16日，蔡英文當選，她提出在兩岸關係上會「維持現狀」，依《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係，因為當時兩岸「現狀」是馬英九時代兩岸關係溫暖陽光、各項交流不斷深入發展，大陸對蔡英文尚抱有某種程度的期待，對其當選的表態「聽其言觀其行」+「這是一張未完成答卷」。

饒是如此，行動層面，2016年3月17日，中國毅然恢復了與岡比亞的外交關係，算是對蔡英文的一個警告。

岡比亞早在2013年11月即與台灣宣布斷絕外交關係，因為馬英九時代兩岸外交休兵，考慮到照顧台灣人民的感受和馬英九政府的面子，中國大陸一直未與岡比亞建交。中岡2016年3月恢復建交，可視為抽向即將組建上任的蔡英文政府的第一記耳光。

民進黨總統候選人賴清德13日上午到戶籍所在地台南市安平國中投票所投票。（賴清德競選總部提供）

之後台灣的邦交國連續被撬，不斷創下新低，直奔個位數而去，馬英九時代原本可以「中華台北」名義或觀察員身份參與的國際會議，如WHO等，在蔡英文時代被統統沒收。兩岸關係在隨後八年螺旋下降，又回到了之前的緊張對峙狀態。

今天的情況和八年前大不一樣，賴清德的台獨立場比蔡英文清晰、激進、冒險多了，兩岸關係如今的「現狀」與2016年完全不可同日而語！

2024年1月13日，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴確定勝選後，晚間舉辦國際記者會。（賴清德Youtube截圖）

賴清德自稱「務實台獨工作者」，和陳水扁、蔡英文等民進黨籍領導人在上任前還包裝掩飾台獨立場不一樣，賴清德從不掩飾自己對台獨的渴望，反而把台獨作為自己的標籤爭取黨內和選民支持，他因此也被獨派寄予厚望，被稱為「台獨金孫」。

舉例來說，蔡英文競選時還把「維持現狀」掛在嘴上，把「中華民國」外衣套在身上，以此向海峽對岸展現姿態，消除中美和台灣選民疑慮。而賴清德從宣布競選那一刻起，對兩岸關係就沒有任何哪怕是維持目前現狀的表述，對「中華民國」這個外衣也棄之如敝履。

蕭美琴的台獨立場雖然沒有像賴清德那麼激進外露，但是其意識形態內核與實質影響比賴清德更甚，對外交資源和手腕的運用比賴清德、陳水扁等人更嫺熟。

蕭美琴現身造勢大會演講。（影片截圖）

過去幾年，在擔任台灣駐美代表期間，蕭美琴遊走於美國兩黨和政府、國會之間，給中美關係帶來的傷害，以及透過借力美國戰略需求提升台美關係給中國大陸帶來的被動，在兩岸及中美外交一線工作的人都深有體會。賴清德所以選蕭美琴做副手，除了有爭取黨內「英派」支持的考慮，就是看中了蕭美琴的專業能力優勢。

也正因為如此，蕭美琴成為首個被國台辦兩次點名且被加碼制裁的「台獨頑固分子」。2022年8月，蕭美琴等7人被國台辦列入「台獨頑固分子」清單實施制裁。2023年4月，中央台辦發言人又授權宣布對蕭美琴實施進一步制裁。

想像一下，一個「務實台獨工作者」，加上一個被加碼制裁的「台獨頑固分子」，二人結成「雙獨組合」聯手在台灣執政，對兩岸關係、對台海局勢意味著什麼？

所以，對賴清德、蕭美琴上位，北京在口頭表態後不可能什麼反應都不做，一定會做出某些反應表明態度，而且會和蔡英文上任時的反應力度不同。這一記「耳光」到底會是什麼，保持耐心拭目以待吧，這個劫早晚會來，晚來不如早來！