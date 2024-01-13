台灣大選2024｜返鄉投票軍機突然取消　民眾怒批：不讓金門人投票

台灣總統暨立委大選今日（1月16日）投票，投票時間在下午16時截止。台灣有近百名民眾今晨準備從台北松山機場補票返鄉，想搭乘台灣民航局與台防部協調加開的軍機返回金門投票，未料至中午時分遲遲未能搭機，主動詢問才知班機取消，已來不及回家投票，部分民眾質疑是「刻意操作」。



《聯合報》報道稱，欲返金門投票的民眾一早4、5點就到松山機場排隊簽切結書補票，補到10點多，被安排到候機室等候，直到中午12時，民航局人員才告知這些民眾，「已無軍機可搭」。

民航局人員提議，下午2時40分還有另班客機可搭，但等候已久的金門居民氣炸，因為搭這班飛機回去也來不及投票。

金門民眾鄭小姐質疑，民航局人員推稱是與台防部協商後破局，台防部因調度問題不同意加開軍機運輸，但民航局也不主動告知旅客情況，「我們不主動問是不是就傻傻待在候機室等。」

鄭小姐批評，如果早點說明，也許旅客還能想其他辦法返回投票。此外她質疑，民航局早就知道他們回不去「還準備好便當」，明顯是故意不告知情況，「這真的是政府在操作」。

松山機場表示，經過清點後協調國防部C130軍機支援，原本得以出機載送選民，但後來因為台防部戰備輪替導致人力不足，因此軍機無法疏運。松山機場指出，目前還有旅客在候機，現場人數約60到70人。