應對人口危機　首先要把經濟搞上去　把社會緊張感降下來

國家統計局今日公布數據，2023年末全國人口共140,967萬人，比上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰；死亡人口1110萬人，人口死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。

從以上數據看，中國人口從2022年進入負增長以來，這個趨勢在迅速加快。導致人口負增長的原因政府和專家們已經列了很多，除了城市化、工業化這兩大現代人類社會「避孕藥」，結合中國實際，還有生育、養育、教育過重，社會內卷讓年輕人深感疲憊、對未來生活缺乏信心等。

此外，還有兩個被專家們普遍忽視的因素，經濟，以及伴隨這些年經濟下行持續強化的各項社會管控措施。對比這幾年的人口曲線和經濟增速下行曲線，就可以發現它們之間相當密切的正相關關係。

這其實是個社會心理學問題。人在經濟上行、就業穩定，收入增加，社會氛圍感可以鬆弛下來的時候，會對未來有信心，添丁加口都沒關係。如果經濟不行，養自己都困難，連什麼時候會被減薪裁員都不知道，心裏焦慮到不行，哪還有心情生養孩子？

現在中國的社會體系、人們的觀念和原來都不一樣，在原來農業社會，人口是宗族傳承和家庭財富的基礎，多生個孩子多加副碗筷就行了，現在社會競爭這麼激烈，孩子們從在母體受孕開始就要花各種錢，父母恨不得把最好的都給他們，大家都不想讓孩子生下來受窮，輸在起跑線上，如果自身的經濟情況都不穩定，哪個還敢要孩子？

位於山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

所以，除了專家們說的那些要系統性解決的生育、養育、教育問題，當前最急迫的還是把經濟搞上去，把就業搞上去，把大家普遍關心的民生福利問題搞上去，讓大家在經濟上有獲得感、安全感。同時要儘可能放鬆社會管控，減少不必要的管制措施，讓大家走出管制焦慮，儘可能讓社會氛圍鬆弛下來，這才是根本。

社會安全很重要，應該重視安全，但是」絕對安全「這個東西存在不存在就很有爭議。根據人類社會發展經驗，追求絕對安全，普遍的結果就是擠壓社會空間與活力，導致發展停滯，最後反而會導致絕對的不安全。

另外，千萬不要像一些專家說的那樣中國不要搞福利主義了，這話根本就是脱離國情，真正的中國老百姓，現在能享受到多少社會福利？農村一個60歲以上的老人每個月才一百多元人民幣養老金，吃飯都不夠，城鎮職工平均養老金也才一兩千塊，老百姓花一分錢都要靠自己去掙，福利主義的擔憂從何而來？

現在對老百姓說擔心福利主義，就好像擔心一個叫瘦骨伶仃的花吃肉少奶喝茅台，會「三高」、肥胖對健康不利一樣，就是個笑話！

當然，有些高退休金群體，或者掌握資源較多的體制內單位，對他們講反對福利主義是必要的，現在一些人的退休金比在職的都高，工資倒掛，這太不應該了。真正的老百姓，日子都過得緊巴巴的，失業後就領那一點補助，有些還沒得領，平常連吃個飯都得精打細算，何談福利主義？