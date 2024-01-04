升職加薪｜錯在太後生？這項勞動人口變化　令企業無法提拔年輕人

科技進步延長了人的壽命，工作者的退休年齡逐漸往後遞延。2011 年意大利將退休年齡提高到 67 歲，美國人則預期自己 66 歲才能退休。



這使得美國西北大學凱洛格管理學院助理教授尼可拉．畢安奇（Nicola Bianchi）與意大利埃諾迪經濟與金融研究所（Einaudi Institute for Economics & Finance）助理教授馬泰奧．帕拉迪絲（Matteo Paradisi），對研究勞動人口結構變化產生了興趣。

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退休年齡上升，導致企業高層職位難以流動

他們發現，隨着工作場域橫跨的世代越來越多，年長者和年輕工作者薪資差距越來越大，也會讓升遷管道塞車。

自 1970 年以來，高收入國家的年長與年輕員工的薪資差距急速上升，由於退休年齡提升，待在高層多數是年長員工，職位難以流動，加上成熟的企業並不會創造新的職位，年輕員工只能困在低層且低薪的階層。畢安奇認為，假如再不調整，即使在嬰兒潮世代（1946～1964 年出生）工作者退休後，這樣的情況可能會持續存在，繼續傷害企業以及年輕員工。

美國 55 歲以上工作者的平均薪資與 35 歲以下差距，從 1979～ 2018 年間，擴大了 61%。類似情形也發生在歐洲，從 1985 ～2019 年間，意大利 35 歲以下的工作者，想獲得高標薪資 （整體薪資水準的前 25%）可能性下降 34%，55 歲以上獲得高標薪資的可能性反而增加 32%，導致 65 歲以上工作者的薪水漲了 53%，但 35 歲以下的薪資僅成長 14%。

「比起過去，年長員工晉升機會更高，隨着退休年齡提升，佔據高層職位時間也更長。」許多高薪企業願意給高階經理人高報酬，這些人通常都是年長工作者，讓他們更加熱愛工作，也等於將年輕工作者排拒在外，被迫進入低薪公司，只能透過跳槽來提升職涯，但數據顯示，透過跳槽帶來的效益也降低了 34%。

然而，為何無法設置更多高階職位，容納不斷成長的年輕員工？因為嬰兒潮世代就業的時代，企業正好面臨高度成長階段，現在企業除了新創企業外，難以提供新的高層職務，讓年輕員工就職。畢安奇認為，企業應積極思考如何吸引年輕員工，除了提供有吸引力的薪水之外，更迫切的議題應該是疏通升遷管道。

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