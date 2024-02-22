布林肯的「餐桌、菜單論」足以讓台灣心驚

當地時間2月17日，美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議小組討論會發言談及中美關係時說了一句語驚四座的話，他說「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」

之所以說這句話語驚四座，是因為它說出了當今國際體系一個令很多人不願面對的殘酷事實：雖然人類文明已經發展到相當高度，價值觀與人文主義成為國際體系的重要議題，但是在國際體系最核心的現實主義層面，一直還是實力為王，是明晃晃赤裸裸的叢林主義。從羅馬帝國遺傳了政治基因的美國對此相當熟諳。

一定程度上，中國人對這句話也不陌生，把它翻譯成中國人熟悉的話是「落後就要捱打」。當然，布林肯這個話所指外延更寬泛一些，照這句話理解，即便你不落後，只要你實力不夠，也會被交易、被吃掉。台灣可能恰恰就是那個雖然先進，但是卻實力不夠的角色。

事實上，這不是布林肯第一次說這句話，2022年1月24日布林肯曾以視頻連線的形式參加過一場論壇，在那場論壇上，布林肯就說過這句話。2月17日的慕尼黑安全會議小組討論，布林肯只不過是復讀老話罷了。

值得注意的是，布林肯兩次說這句話，都是在中美關係框架下說的。儘管他說這話的意思是指那些在中美間觀望的國家需要儘快站隊，否則就會上中國的「菜單」，另外還有一層警醒美國人要繼續關注於提升國家實力的用意。但是這句話如果帶入到台灣在中美間的角色，卻別有一番意思。

台灣問題說起來是台灣問題、兩岸問題，是中國的內政，但是人們都知道，它實際上具有強烈的國際性，在本質上是個中美問題，是中美在圍繞這個議題博弈，這一點其實中國也並不否認。

時任台灣總統李登輝（左一）1995年前往母校康奈爾大學發表演講，引發北京強烈不滿，並成為1996年台灣海峽導彈危機的導火索。（網路）

對台灣來說，布林肯這句話的要害在於，在中美這張談判桌上，台灣根本就沒有資格坐上桌，連躲在桌子下偷聽的資格都沒有。這就意味着，在布林肯看來，台灣就是餐桌菜單上的一道菜！

對台灣來說，這句話可能很殘酷，讓很多台灣人無法接受，但遺憾的是布林肯就是這樣想的。美國人就這點好，說話坦率，不繞彎子，，不像生活在東方儒家文化的人，總是習慣於把意思包裹在層層隱晦曲折的話語中，之前特朗普說過「大陸像辦公桌一樣大，台灣只是筆尖」，布林肯如今又說「上不了餐桌就得上菜單」，美國人這樣想的就這樣說了。

事實上不管台灣願不願接受，都必須認識到這個現實。中美圍繞台灣談了什麼，也許美國人會和台灣通氣，但是具體的戰略設想、談判內容，簡言之雙方在談判中如何交換籌碼決定台灣前途，台灣人一概茫然無知，只能在事後接受裁決。不管中美在餐桌上吃的是大餐也好，方便麪也罷，台灣就像雙方菜單上的一道菜。

台灣各黨派政治人物在選舉時總是說台灣的命運要由2300萬台灣人民決定，事實上，盤點幾百上千年來，台灣人什麼時候決定過自己的命運？那道菜能決定自己的命運？

台美斷交對台灣的衝擊可謂致命。（資料圖片）

據蔣經國秘書宋楚瑜回憶，當年美國決定和台灣斷交、和中國大陸建交，雖然台灣早就有預感，但是美國此前一點風聲都沒給台灣透露。美國駐台大使也是在半夜接到華盛頓的通報指令，與時任蔣經國秘書的宋楚瑜聯繫，說有要事向蔣經國通報。蔣經國是在睡夢中被喚醒，一臉懵得知了美國要與中國大陸建交與台灣斷交的決定。當時台灣如擎天柱倒，很多人惶恐、憤怒不已，跑到美國大使館前焚燒美國國旗、打砸發泄情緒。但是沒辦法，當美國人作出這個決定的時候，根本不會考慮台灣人的感受。

就像二十三年前美國大軍開入阿富汗，三年前又決定從阿富汗撤軍，幾個人在白宮餐桌上關門一討論，說進就進了，說撤就撤了，如同把一道菜端上餐桌又扔進垃圾桶一樣，絲毫不會考慮菜的感受。當年從越南撤軍也是如此。

在美國現在的餐桌上，台灣尚且是道佳餚，味道那是相當的好，但是當他看到其它更好吃的菜，或者有一天發現吃下這道菜會鬧肚子，會不會把這道菜扔掉？答案其實不難得知。