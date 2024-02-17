王毅會面布林肯　強調美方想台海穩定就應不支持台獨

中共中央政治局委員、外長王毅在德國出席慕尼黑安全會議期間，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。王毅表示，若美方如真想台海穩定就應落實不支持台獨。



中國外交部網頁消息，引述王毅表示，2023年底國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）成功會晤，就事關中美關係戰略性、全局性、方向性問題深入交換意見，達成重要共識。當前雙方最重要的任務是按照兩國元首的戰略引領，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。

王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的表態落到實處。

圖為2024年1月26日，王毅（右）在德國出席慕尼黑安全會議期間，與布林肯（左）會面。（Reuters）

雙方就開展人文交流，便利人員往來交換了意見。王毅敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情。雙方亦探討了下階段兩國各層級交往，同意保持各領域對話溝通，並積極評價中美禁毒聯合工作組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得積極成果。

美國國國務院消息，引述布林肯回應，指美方會繼續落實兩國元首去年十一月在三藩巿峰會所取得進展的重要性，包括禁毒合作和軍事交流，重申美國將維護本身以及盟友和夥伴的利益及價值觀。

布林肯強調，維持台海及南海和平穩定的重要性。雙方實質討論一系列地區和全球問題，包括中東及朝鮮半島局勢。布林肯並就中國支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，包括支持俄羅斯的國防工業表示擔憂。雙方認識到兩國在一系列策略議題上保持開放溝通管道的重要性，包括未來幾個月在關鍵領域進行諮詢和高層會議。