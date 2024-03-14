300名中學師生入赤柱監獄　看在囚人士演繹犯罪入獄　學明辨是非

懲教署周三（13日）邀請來自十間學校超過300名中學師生到赤柱監獄，欣賞「更生先鋒計劃」之「創藝展更生」在囚人士話劇音樂匯演。署方期望通過此劇，學生能加強明辨是非的能力，做一個奉公守法及遠離毒品的公民。



署方表示，在匯演活動中，在囚人士為學生演出一套名為《幕後黑手》的話劇，內容講述一名青少年在朋輩引誘下吸食毒品，並染上毒癮，他更為了賺取金錢加入網絡詐騙集團，在網上化身不同角色進行欺詐，最後他的家人亦墮入自己設計的網絡陷阱騙局，令他後悔莫及。

在是次匯演中與學生分享經歷的一名在囚人士接受懲教署訪問表示，很高興活動提供了平台讓他與青少年分享自身經歷。他因染上毒癮而干犯販運危險藥物罪而入獄，希望告誡學生要潔身自愛、奉公守法和遠離毒品，避免因犯罪而要承受法律制裁；他亦勸籲青少年珍惜與父母的相處時間，否則可能會後悔莫及。

「創藝展更生｣話劇音樂匯演是懲教署與天主教教友監獄福傳組織自2011年於赤柱監獄合作推行，將藝術治療融入更生服務中，通過一連串的藝術創作工作坊協助在囚人士自我探索及了解，天主教香港教區主教周守仁樞機擔周三任活動主禮嘉賓。

署方表示，活動提供機會讓青少年走進懲教院所，親身接觸在囚人士，了解犯罪的沉重代價和守法的重要性；同時學生亦可通過在囚人士的創作及表演，加深對懲教署多元化更生計劃的認識，從而明白和認同更生的重要性和社會共融的意義。

懲教署表示，自2008年9月起推行「更生先鋒計劃」，致力向青少年宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息。「更生先鋒計劃」推行至今，參與各項活動的青少年及各界人士超過49萬人次。