懲教署去年收1.7萬人　日均3000人還柙創新高　更生犬助心理治療

懲教署新收納數字逐年上升，去年錄得逾1.7萬人次上升三成，平均每日還柙3000多人創23年新高，而因反修例風波及《香港國安法》在囚人士有776人按升增五成。政府正就《基本法》23條立法，懲教署署長黃國興今日（22日）表示，香港面臨國安威脅風險，將來23條立法後，一旦判刑數字上升，懲教署會靈活調配資源配合。



懲教署今年在羅湖懲教所推行「更生輔助犬服務」，兩隻拉布拉多犬會走入院所為在囚人士提供心理治療，讓她們培養正面生活態度。



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懲教署去年新收納人數錄17,268人次，按年增三成，平均每日在囚人口8,498人，平均每日還柙人口3,096人，按年升16%創新高。當中，涉及反修例風波及《香港國安法》被收納人士達950人次，較2022年升15%，而截至去年年底有776名相關人士在囚，上升近五成。

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80投考者參加「中/英文筆試」 分別47%及5%及格

《基本法》23條諮詢文件提及，研究延長被捕人羈留日子，被問到會否需要擴充收納空間，及因應23條犯人會否有更高級別監禁設備，黃國興表示，23條立法後，完善的制度可以保護國家安全，懲教署會靈活調配資源，應付立法後面對的工作。

懲教署去年搜獲16宗毒品案件，較2022年增加6宗，其中5宗通過X光機於在囚人士體內發現，6宗在衣物檢獲，5宗從寄入信件或訪客交來物品中發現。

區域應變部隊共出動5次，數字與2022年相若，包括處理在囚人士集體打鬥、隻體襲擊等事件；而高保安風險押解錄392次上升15%。

懲教署錄得713個空缺，佔編制11%，今年目標招聘55名懲教主任，及按空缺聘二級懲教助理。懲教署去年增設「二級懲教助理中/英文筆試」，暫有80人參加，中英文及格率分別47%及5%。

機械犬巡邏系統可偵測火種及可疑人士

懲教署今年開始，在羅湖懲教所推行「更生輔助犬服務」，兩隻拉布拉多犬Gina 和Echo會與在囚士進行介入治療，改善情緒和心理健康，臨床心理學家會引導反思個人成長經歷、行為及價值觀，培養正面生活態度。

石壁監獄今年起試行「機械犬巡邏系統」，由國內生產，計及研究費用價值約170萬元，具熱成像鏡頭及實時鏡頭，可以偵測火種及可疑人士。