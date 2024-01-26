懲教署伊館上映改編自「黑暴事件」音樂劇　卓永興：宣揚奉公守法

​懲教署與中華廠商聯合會今日（26日）在伊利沙伯體育館合辦青少年音樂劇場《重新啟航GO GO GOAL！》，改編自2019年「黑暴事件」真人真事，讓青少年了解犯罪帶來的沉重代價。署理政務司司長卓永興致辭時表示，懲教署透過「更生先鋒計劃」向青少年宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」四大信息，讓他們學習成為對社會有抱負、堅守法治。



活動有超過2,000名來自27間學校的師生、校長、家長教師會成員、社工、撲滅罪行委員會成員和社區不同合作夥伴一同參與。

懲教署表示，是次音樂劇由真人真事改編而成，講述一名青少年於2019年「黑暴事件」中，因受到網上虛假資訊的誤導而作出違法行為及被判入更生中心，以及其後的更生歷程。懲教署希望透過是次音樂劇，讓青少年了解犯罪帶來的沉重代價，並建立慎思明辨及奉公守法的意識。音樂劇將會到五所學校作巡演，將劇中信息傳遞予更多學生。

署方稱，音樂劇結合多首時下流行曲及原創歌曲，由專業演員、學生演員及懲教人員演出，並加入與台下觀眾互動環節，讓學生發表意見，啓發他們多角度思考問題。署方亦安排更生人士以過來人身份，親身闡述犯罪所付出的沉重代價，提醒青少年切勿誤信未經證實的網上消息而被煽動參與破壞社會安全的違法行為，及她其後在懲教人員及社會支持下重過新生的歷程。

署理政務司司長卓永興在音樂劇開幕儀式致辭時表示，懲教署近年主動走出圍牆之外，在社區推動防罪及教育工作，透過「更生先鋒計劃」向青少年宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」四大信息。他指是次音樂劇場為青少年提供一個難得的機會，讓他們學習成為對社會有抱負、堅守法治、推動社會共融的生力軍。他呼籲社會各界持份者共同支持懲教署的更生及社區防罪教育工作。