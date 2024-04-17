校長灼見｜孩子升中考獲第一組別學校　等同造就「高成就」孩子？

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

一年一度的升中派位自行階段結果已公佈。當孩子成功考獲第一組別學校，對父母而言這比「中頭獎」更喜上眉梢，他們認為孩子只要考獲第一組別學校就如開始踏上成功之道，將來孩子定能成就非凡。然而這個想法是否只是一個所謂的普遍社會標準？要孩子將來有高成就究竟有何定律？作為父母可以做甚麼，又應該扮演甚麼角色呢？



學生透過參加不同的比賽，發掘自己潛能，發揮所長。（張樂霈校長提供）

首先，我們可以探討何謂「高成就」孩子。根據《高成就孩子》書籍的兩位作者——羅納德．弗格森和塔莎．羅伯遜所說，「高成就」指的是那些充分實現自我的人，他們都將自己的潛力發揮到極致之餘，仍然能夠繼續成長。他們都有三種關鍵特質：使命感（Purpose），自驅力（Agency）和才智（Smarts）。

根據以上兩位作者所言，即使孩子成功入讀第一組別學校，若沒有繼續發展所長，追求理想，並不一定會有「高成就」；相反，即使孩子未能入讀第一組別學校或「名校」，但他們持續努力發展自己的潛能，向着自己的理想進發，他們也可以是最終獲取「高成就」的一群。

事實上，並非每位孩子皆適合入讀發展學術為主的學校，即使擁有高學術水平的孩子也可能是「高分低能」。要獲取「高成就」，背後包含的是執行困難任務的能力，即是懂得善用環境中獲取的資訊，再制定人生戰略決策的能力。面對現時社會急促的發展，只懂熟讀課本知識一定不足以成為「高成就」的人，所以現今孩子成功與否，仍受不同的因素所影響，入讀哪一所中學不會決定人生的全部。由是，父母可以把目光放遠，鼓勵孩子凡事抱着開放的態度，積極地闖出屬於他們的未來。

每年筆者的學校安排不同類型的中學分享，讓學生及家長選擇合適的學校。（張樂霈校長提供）

我校一向貫徹「弘德育人、有教無類、啟發潛能」的精神，教導每位學生基本的學術知識，裝備他們適應社會的變化。但是現今的世界發展迅速，單單知識的傳遞已不足夠，筆者認為啟發學生的潛能，讓他們知道自己的強弱，確立清晰的發展方向及生涯規劃，然後訂立實踐方法才對他們最有幫助。

因此，我校致力培養學生的自主學習能力，使他們能按照自己的喜好和學習風格來主動追求知識。學生在過程中除了深化學習內容，也按個人的喜好鑽究相關的題材，並發展潛能，朝着目標進發。其次，我校一直以來透過生涯規劃活動來提升學生的自我認識。我校與不同機構合作，安排學生參與職場體驗活動，例如安排學生親身到酒店不同崗位工作，有關的生涯規劃活動除讓學生體驗獨特的職場文化外，也加深學生對自己的認識，藉此訂立更長遠的目標，為日後發揮自己的藝術、體育、學術等方面的潛能作好準備。

除此之外，我校亦會安排學生參與由他們作主導的實踐活動，例如：學生於商場市集「擺檔」，學生由組織、策劃至售賣自家製的產品都參與其中。在這個實踐活動中，老師們見證學生以積極的態度面對過程中的挑戰，又能發揮個人創意和潛能，互相合作下完成任務，師生都為此感到自豪。

總括而言，父母望子成龍是理所當然的事，但只着眼在孩子入讀第一組別的中學並不是最重要。所謂「行行出狀元」，作為家長應多讓孩子接觸不同事物，讓他們發展所長，並為所訂下的目標而努力，成為不同範疇的「達人」，這才是培育「高成就」孩子的秘訣。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十三年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

