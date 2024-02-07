校長灼見｜評估的真正意義 只有分數的評估不是最有效的方法
文：聖公會基愛小學校長張樂霈
大部份學校已完成上學期考試，究竟學生拿到高分數是否等如成功？而拿到低分數是否等如失敗？香港的家長大多只會著重子女是否拿到甲等成績，較少懂得好好善用評估以了解子女在學習上的不足，甚至只會狠狠責罵子女為何成績不理想，導致親子關係變差，因此家長和子女都為考試而倍感壓力。我希望藉此探討評估在學習上的真正意義，讓家長思考應該抱着甚麼態度來面對子女的評估，尤其如何看待評估上的分數意義。
近年，很多學校為了減輕學生壓力，也開始減少了考試的次數，提倡以進展性評估來了解學生的學習表現。根據教育局課程指引，評估應有多於一種的模式，學校應實施合適的評估政策，以了解學生在學習上的強弱項，並提供有效的回饋，從而提升學與教的效能。
進展性評估取代考試 助學生了解學習不足作改善
有見及此，我校趨向以進展性評估取代部份總結性評估（考試），於課堂進行多元化的活動，如提問、專題研習、匯報、甚至善用遊戲化學習平台，即時取得學生的學習表現及分析，讓教師了解學生學習成效。這些不同類型的進展性評估並不是以分數來釐定學生的學習表現，但對於教師及學生有更大的意義，因為教師能即時知道學生的學習情況，並給予建設性的回饋，讓學生瞭解自己在學習上的不足，並作出適當的改善。
小一不設考試 培養學生成終身學習
荀子有云：「學不可以已。」我認為學習是一個長遠的進程，而學生在考試中得到的分數並不完全反映他們在知識、技能和態度的掌握。根據Airasian & Madrus(1972)的分析，總結性評估是用作搜集資料來證明學生完成該課程後能達到的水準，其目的是評定學生表現的等級，好讓他們升班、獲得證書或資歷認可，所以本校於小一不設任何總結性的評估，而是安排不同類型的進展性評估，以促進學生的學習，讓學生在小學初期的階段多了解自己的長短處，持續改善不足，最重要的是進展性評估不會減低學生對學習的好奇心和動機，反而能夠培養學生成為終身學習者。
我在學校的家長會常常強調學校評估的政策，不但兼顧了家長、教師和學生的期望，也會悉心佈置多元化的進展性評估，同時不乏合理的總結性評估。此外，學校也重視教師在課業、進展性評估中，能以不同形式給予學生有效益的回饋，讓學生能準確知道自己的強弱項並加以改善。最後，藉此希望家長明白如何善用評估以協助子女改善學習，明白學習不應盲目追求分數，而以令子女成為自信的學習者為終身的目標。
作者簡介：張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十三年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。