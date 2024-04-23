資優學苑奪30獎項　資優生分享如何面對失敗　視參賽為成長契機

香港資優教育學苑（資優學苑）周一（23日）公佈，在新學年首四個月（去年9月至12月）於多個本地、全國及國際科創比賽勇奪30個獎項，包括5金9銀。資優學苑指，希望能為發展本地科創人才庫注入新動力。此外，資優學苑將於7月11日假城市大學舉行頒獎典禮，嘉許年度表現出色資優生。



不過即使是資優生亦不代表參賽過程就會一帆風順。就讀中五的莊錫衍於過去的參賽過程亦曾鎩羽而歸，但他從學苑的全人培育課程中學到運用正向思維面對挫敗，視每次參賽過程為成長機會。



曾奪奧林匹克銀牌 中五男生獲十大「明日領袖」

莊錫衍在2022年曾與隊友於國際區塊鏈奧林匹克勇奪銀牌，最近獲選為十大「明日領袖2023」。他曾參加資優學苑的人工智能、區塊鏈，以及物聯網 (IoT) 等課程，除知識外更學會項目管理及研究等技巧。組隊參賽能讓他掌握如何跟不同背景的資優生磨合，在有限時間內完成參賽作品。

莊同學視每次比賽為實踐構思的機會，從中鍛鍊回答評判提問的應變能力，亦喜歡見識新科技及事物等。莊同學的爸爸亦寄語各位父母，「家庭不是一間公司，父母不是老闆，要子女唯命是從，這樣只會令孩子裹足不前，甚麼也不敢嘗試」，說自己只會扮演引導者，為兒子分析事情再由他自行決定，然後從旁提供支援及鼓勵。

遠赴以色列參賽 中六女生感天外有天

就讀中六的孫銘陶與隊友去年勇奪「訊息矩陣比賽」金獎，同年又與隊友在以色列的「破解保險箱」國際物理錦標賽獲得3個獎項。孫同學指到以色列參賽是疫情後首次，因此印象特別深刻，而且能與不同國家的物理精英切磋交流，體會到「天外有天」、「學海無涯」，不過比賽最寶貴的還是認識了志同道合的隊友。

孫同學曾因為只差一名而未能入選亞洲和國際物理奧林匹克港隊，感到失落時透過跑馬拉松放鬆自己，閱讀儒家及墨家等先賢著作校正自己的人生觀，亦會與爸爸傾訴。她強調，參賽期間最重要的還是享受生活，保持積極樂觀的心態。由於她在資優學苑曾經接觸量子計算等前沿科學，啟發她計劃日後從事天體物理學方面的研究。