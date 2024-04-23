資優學苑奪30獎項　資優生分享如何面對失敗　視參賽為成長契機

撰文：容育仁
出版：更新：

香港資優教育學苑（資優學苑）周一（23日）公佈，在新學年首四個月（去年9月至12月）於多個本地、全國及國際科創比賽勇奪30個獎項，包括5金9銀。資優學苑指，希望能為發展本地科創人才庫注入新動力。此外，資優學苑將於7月11日假城市大學舉行頒獎典禮，嘉許年度表現出色資優生。

不過即使是資優生亦不代表參賽過程就會一帆風順。就讀中五的莊錫衍於過去的參賽過程亦曾鎩羽而歸，但他從學苑的全人培育課程中學到運用正向思維面對挫敗，視每次參賽過程為成長機會。

曾奪奧林匹克銀牌　中五男生獲十大「明日領袖」

莊錫衍在2022年曾與隊友於國際區塊鏈奧林匹克勇奪銀牌，最近獲選為十大「明日領袖2023」。他曾參加資優學苑的人工智能、區塊鏈，以及物聯網 (IoT) 等課程，除知識外更學會項目管理及研究等技巧。組隊參賽能讓他掌握如何跟不同背景的資優生磨合，在有限時間內完成參賽作品。

莊同學視每次比賽為實踐構思的機會，從中鍛鍊回答評判提問的應變能力，亦喜歡見識新科技及事物等。莊同學的爸爸亦寄語各位父母，「家庭不是一間公司，父母不是老闆，要子女唯命是從，這樣只會令孩子裹足不前，甚麼也不敢嘗試」，說自己只會扮演引導者，為兒子分析事情再由他自行決定，然後從旁提供支援及鼓勵。

遠赴以色列參賽　中六女生感天外有天

就讀中六的孫銘陶與隊友去年勇奪「訊息矩陣比賽」金獎，同年又與隊友在以色列的「破解保險箱」國際物理錦標賽獲得3個獎項。孫同學指到以色列參賽是疫情後首次，因此印象特別深刻，而且能與不同國家的物理精英切磋交流，體會到「天外有天」、「學海無涯」，不過比賽最寶貴的還是認識了志同道合的隊友。

孫同學曾因為只差一名而未能入選亞洲和國際物理奧林匹克港隊，感到失落時透過跑馬拉松放鬆自己，閱讀儒家及墨家等先賢著作校正自己的人生觀，亦會與爸爸傾訴。她強調，參賽期間最重要的還是享受生活，保持積極樂觀的心態。由於她在資優學苑曾經接觸量子計算等前沿科學，啟發她計劃日後從事天體物理學方面的研究。

資優學苑與慈山寺合辦心靈體驗　促資優生心理健康兼加深認識佛教資優學苑新一輪校長提名開始申請　獲推薦學生免費讀領導才能課程資優學苑學員研製Pokémon物理保險箱　奪國際物理錦標賽第三名
教育
01教育
資優教育