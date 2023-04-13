資優學苑學員研製Pokémon物理保險箱　奪國際物理錦標賽第三名

香港資優教育學苑（學苑）5名中四和中五學員，於2023年由以色列「戴維森研究所」主辦的「破解保險箱」國際物理錦標賽，通過運用物理原理研製含有兩項鎖扣裝置的保險箱，以及破解其他隊伍的保險箱，奪得三個獎項，包括綜合第三名、最佳破解者及參賽者最喜愛的保險箱。



學苑的中四和中五學員方胤淇、梁傲熙、陳天祐、鄭亦淳、孫銘陶組成隊伍，研製名為「抓住你的寵物小精靈！（Catch Your Pokémon!）」保險箱，內藏兩道物理謎題，包括熱電效應（Seebeck Effect）及理想氣體方程（Ideal Gas Law），破解者需運用熱力學和電磁學知識，先製造溫差產生足夠電壓，再製造氣壓差推動精靈球，成功破解後可獲得保險箱中的寵物小精靈作為獎勵。學員亦須破解6支隨機隊伍的保險箱，回答評判的提問。

香港資優教育學苑（學苑）5名中四和中五學員，左三起梁傲熙、陳天祐、鄭亦淳、孫銘陶，於2023年「破解保險箱」國際物理錦標賽，奪得三個獎項，包括綜合第三名、最佳破解者及參賽者最喜愛的保險箱。（翁曼琛攝）

梁傲熙表示，是次比賽主要讓參賽者運用所學到的物理知識製作保險箱，比一般的比賽模式較新穎和有趣。另一名隊員孫銘陶表示，本身對物理和工程均有興趣，比賽正包含相關的學習元素，切合她的喜好。

雖然比賽吸引到學員參與，但他們設計保險箱時遇上不少困難。陳天佑指，團隊在設計謎題時需考慮組件的堅硬度、難易度、和實驗安全性等，確保組件完好無缺地運送到以色列後，實驗也能順利進行。孫銘陶補充，他們特別以廣為人知的卡通人物作為保險箱主題，使作品更有趣。

另外參賽學員亦從中有所得著，孫銘陶舉例，他們需要破解的其中一個保險箱是以《愛麗絲夢遊仙境》為主題，當中學到共振和電磁感應的原理。梁傲熙則指，參賽過程需與不同國家的人交流，了解各地文化差異，例如教育制度和生活方式等。

負責帶隊的資優學苑人才培育課程主任黃思穎表示，學員能將物理知識應用在比賽中，即使面對評判尖銳的問題時略感慌張，但整體表現不俗。學苑院長黃金耀認為，比賽不但為學生提供國際交流的機會，而且能提升他們的解難能力，實在難能可貴。