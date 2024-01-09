資優學苑新一輪校長提名開始申請　獲推薦學生免費讀領導才能課程

撰文：裴英才
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香港資優教育學苑取錄適齡的資優生成為學員，近年增設「校長提名」名額，讓每間中學的校長提名一位中二至中四的同學，豁免修讀甄選課程，直接提交個人檔案進行評審，通過評審後即可免費修讀學苑的領袖才能課程。

去年7月首批透過「校長提名」加入資優學苑的資優生近120人，參加「領袖才能培訓課程」，獲得更全面和系統化的訓練，進一步提升他們的領導能力，冀望能夠在學校或社區發揮領導潛能，成就未來領袖，貢獻社會。

學員參加領袖訓練營。（香港資優教育學苑提供）

去年7月至今，經「校長提名」加入資優學苑的資優生參加「領袖才能培訓課程」中的迎新活動、名人講座、領導才能工作坊及領袖訓練營等，課程包含領袖才能知識、解難能力、人際溝通技巧、團隊合作及組織能力，以及公民責任及社會服務等，課程結構包括六項核心課程和多項選修課程，學員在一個學年內完成不同的指定要求，可獲金獎、銀獎及銅獎，2023/24年度「校長提名」已開始接受報名，截止日期為2024年1月31日。

中三學生謝釨滺就讀基督教香港信義會元朗信義中學，最深刻的是參加領導才能工作坊，了解七個有效領導的原則，例如時間管理矩陣，另外，她認識到其他學校的領袖生，了解他們如何把領袖技巧應用在生活上。

就讀循道中學的中五學生黎心怡認為，「資優學苑的領袖才能培訓課程令我獲益良多…希望自己能運用所學，將知識實踐出來。將來期望可以在醫療界發展，在該領域中發揮領袖角色。」就讀顯理中學的中五學生洪浚銘表示，希望藉資優學苑的領袖才能培訓課程，提升自己的領導才能。

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