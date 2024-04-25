教育局與康文署合辦「香港全民閱讀日」　7.5萬名師生共讀半小時

教育局與康樂及文化事務署合辦的「香港全民閱讀日──中小學聯校共讀半小時」活動昨日（23日）舉行，吸引全港約220所中小學、7.5萬名師生到場或通過網上同步參與，以響應首屆全港全民閱讀日，教育局常任秘書長李美嫦擔任主禮嘉賓致辭，並表示教育局一直重視培養學生的閱讀興趣、態度和習慣，致力提升他們的閱讀能力，鼓勵學校通過多元的閱讀材料和活動，在學校建立閱讀氛圍，推動學生從閱讀中學習。



筲箕灣官立小學學生扮演諸葛亮。（教育局提供）

是次活動在香港聖公會何明華會督中學舉行，主題為「中華經典名著」，筲箕灣官立小學學生扮演《三國演義》的諸葛亮和《西遊記》的唐三藏，向大家介紹角色經歷和價值觀，例如堅毅、承擔精神、仁愛，活動亦安排說書人講述《西遊記》中《三打白骨精》的故事情節，贏得現場和線上師生熱烈掌聲，康文署代表其後介紹香港公共圖書館內的中華經典名著，鼓勵學生善用資源。

教育局常任秘書長李美嫦（左三）、香港公共圖書館總館長（管理）謝嘉儀（左四）及香港何明華會督中學校長金偉明（左二）等嘉賓主持「共讀半小時」啟動儀式。（教育局提供）

活動進行期間，教育局、香港公共圖書館和學校代表帶領現場及線上師生一起朗讀閱讀宣言《我願》，最後所有嘉賓一同主持「共讀半小時」啟動儀式，打開書籍造型的燈，寓意書是明燈，教導讀者知識和人生道理，隨住「書燈」亮起，嘉賓和師生共同遨遊書海半小時，享受閱讀之樂。

此外，教育局拍攝《喜閱一生》第五輯，以《悅讀真善美之書送……》為主題，邀請教育界嘉賓推介正能量的書籍，製成18部兩分鐘短片，首階段的三部短片已於本月中旬推出，當中教育局常任秘書長李美嫦向大家推介杏林子的《生之歌》，勉勵學生以堅毅不屈的精神面對逆境。