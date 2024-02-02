教育局公布應用科學大學申請條件　全年接受合資格自資院校報名

去年《施政報告》提出推動自資大學發展成為應用科學大學，教育局今日公布成為應用科學大學的條件，並邀請符合資格的自資專上院校提交申請，局方全年接受有關申請。



去年《施政報告》提出推動自資大學發展成為應用科學大學，教育局今日公布成為應用科學大學的條件。（資料圖片）

教育局委任香港學術及職業資歷評審局為顧問，參考其他地方的經驗，包括澳洲、加拿大、芬蘭、德國、中國內地、瑞士和英國，訂立成為應用科學大學的條件，範疇涵蓋管治、管理、質素保證、學習環境及學生支援，以及業界合作和認受性。

有意申請成為應用科學大學的自資專上院校須符合以下要求：

（一）已取得大學名銜



（二）具備抱負、決心、能力和經驗，以營辦體現應用科學大學主要特色的院校，包括：



（甲）具備抱負、成熟程度及能力，開辦屬資歷架構第五級至第七級、結合理論和實踐、提供大量的職場學習和評核、具備靈活的課程設計、收生安排和授課模式，以及獲得業界和專業認可和支持的高層次職專教育課程



（乙）在最少一個獲得學科範圍評審或自我評審資格的應用科學範疇，開辦應用學位課程的經驗，並決心開辦更多應用學位課程。



教育局指，為支持應用科學大學發展，及提出更多應用學位課程，將提供更多財政和配套支援。（資料圖片）

符合資格的院校向教育局遞交的申請，須包含根據上述條件作自我評估，以供評審局做機構評審。教育局在處理申請時，將考慮機構評審結果及其他相關因素。

為支持應用科學大學的發展，以及鼓勵院校推出更多應用學位課程，教育局會提供財政和配套支援，包括優先考慮將合資格課程納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP)，以及在審批相關支援措施的申請時，優先考慮應用科學大學的合資格申請。另外，又為會該大學SSSDP計劃下的全日制學生，額外提供每年5000至8000元的資助。

局方亦會預留啟動資金，支援應用科學大學及具潛質的專上院校成立「應用科學大學聯盟」作為推廣用途。