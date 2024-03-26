教育局資助中小學自辦內地交流計劃　一文睇清申請條件注意事項

【內地交流團】為加深中小學生對國家歷史、文化和發展現況的認識，以及拓闊學生視野，教育局會資助學校舉辦交流活動，當中在本港、廣東省內或省外地方進行的活動設有不同的資助額上限，以配合學生學習的需要。以下將會介紹有關計劃的申請條件、交流活動安排，申請流程以及發放撥款時間等。



1.申請條件

計劃接受各官立、資助（包括特殊學校）、按位津貼及直接資助計劃中學及小學申請，當局鼓勵學校邀請以往未曾參加內地交流計劃的學生參加，惟學生參加與否全屬自願性質。

受資助者須為高中、初中或高小學生，以及隨團出發的校內教師和校長。所有活動的主題和內容須配合計劃的目的，學校須為學生籌辦在香港或內地進行交流、參訪等的學習活動，內地行程亦可包括參訪澳門特別行政區的學習活動。

2.資助詳情

每所學校在同一學年可為最多 400 名高中、初中或高小學生及 40名隨團教師申請資助舉辦內地交流活動。如活動只在香港進行，則不設人數上限，但每校每學年最高資助額為1萬元。若行程只以澳門特別行政區為唯一參訪地，則不屬計劃的資助範圍。

資助額按每個行程計算。如只在香港進行活動，每名受資助者（包括學生及隨團教師）的資助額是是該活動每天人均開支的50%，上限為每人每天港幣40元。 計劃為廣東省內或以外的地方設有不同的資助額，會以較遠行程計算。

3.評審準則

教育局會按學校申請書的內容進行評審，評審標準包括主題、目的、內容、對學生的學習效益、活動整體規劃、行程路線設計、成本效益、評估方法和延展活動等。當局會按遞交申請書時間分時段審批，若本學年的資助名額用罄，當局會於「薪火相傳」國 民 教 育 活 動 系 列 平 台 網 站(https://www.passontorch.org.hk/)公 布 ， 並且不會再接受本學年的活動資助申請。

4.招標注意事項

教育局文件特別提醒學校宜善用資助計劃撥款，避免奢侈，並須謹慎作出決定，讓學生在學習上得到最大的禆益。學校亦不可使用計劃的資助，參加其他由教育局學生內地交流計劃組舉辦或託辦的學生內地交流計劃。

學校如需採購服務舉辦交流活動，須按適用有關學校類別的招標及採購程序辦理，並確保招標及採購制度有妥善的管理，包括設有監察和制衡機制，完善保存及不時覆核採購記錄。

5.如何申請

擬申請資助的學校，可在「薪火相傳」國民教育活動系列平台網站下載電子申請書，以電郵遞交已填妥的電子申請書予教育局學生內地交流計劃組（電郵地址：gcsmep1@edb.gov.hk）。教育局不會接受逾期的申請。

6.遞交申請書及發放資助期限

以2023年為例，有關申請將會分兩批次進行，如中、小學（包括特殊學校）如在2023年8月15日或以前遞交申請表，當局已於2023年8月份通知學校申請結果，並根據評審結果及名額使用情況，在10月向學校發放資助。交流活動則可訂於2023年10月1日至2024年8月31日期間進行。

如學校於2023年8月16日至2023年11月30日期間遞交申請書，則當局已會今年1月通知學校申請結果，並根據評審結果及名額使用情況，在3月向學校發放資助。有關交流活動可訂於2024年4月1日至2024年8月31日期間舉行。

學校如有查詢，可致電2892 6109或 2892 6430與教育局學生內地交流計劃組聯絡。如欲了解更多學生內地交流計劃的資訊，可請瀏覽「薪火相傳」國民教育活動系列平台網站。

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如有興趣了解更多交流團之詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。



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