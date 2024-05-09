STEAM｜教大偕多家機構合辦展覽　逾千名小學師生探討氣候變遷

由香港教育大學科學與環境學系以及環境與可持續發展中心聯同多家機構合辦的第26屆「常識百搭」小學STEAM探究展覽，昨日（8日）在香港中央圖書館舉行，展覽主題為「氣候變遷」，吸引超過1,000名來自本地和大灣區其他城市的小學師生參與，是香港小學學界最大型的STEAM探究展覽，在約170份參展作品中，學生研究氣候變遷所產生的問題，運用學科知識和STEAM相關的方法，提出創新改善策略。



在約170份的參展作品中，學生以近年氣候變遷、極端天氣、糧食安全以及生物多樣性面臨威脅等問題，進行研究 。（大會提供）

學生可以選擇參與「探究組」或「發明組」，先提出與自然災害相關的問題，例如近年氣候變遷、極端天氣、糧食安全以及生物多樣性面臨威脅，思考並研究自然災害和氣候變遷之間的關聯，然後提出可以改善或解決難題的方法，並向大眾分享研究過程和成果，最後由大會選出優秀的專題作品以作嘉許。

學生向大眾分享研究過程和成果。（大會提供）

活動評審團由多個界別的專業人士及資深科學教育工作者組成，包括本港政府部門、教育界、教育組織及綠色組織的專業人士，以及教大學者等，通過評審選出「評判大獎」和「傑出獎」等各獎項的得獎者，當中獲得「評判大獎」的學校隊伍分別有柴灣角天主教小學、五旬節于良發小學、九龍婦女福利會李炳紀念學校，以及佛教陳榮根紀念學校。

是次展覽的籌委會主席、教大科學與環境學系副教授李偉展博士讚揚所有參展學生，發揮無窮的創造力，為改善氣候變遷作出貢獻，另一位籌委會主席李凱雯博士亦指，是次活動能有效地提高學生的學習興趣，促進跨學科學習，並推動STEAM的學與教。