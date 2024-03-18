STEAM｜香港真光中學以編程為第三語言　裝備學生迎接未來AI世代

近年科技發展迅速，編程逐漸成為學生必備技能。灣仔區的香港真光中學校校長許端蓉接受「01教育」訪問時表示，學校除了重視學生中文及英文能力外，亦決定培養學生學習編程（Coding）為第三語言，讓她們未來升學或投身社會時可以運用更多工具。另外，學校並沒有為學生使用AI人工智能設下明顯限制，更發現只要讓學生多使用該些工具，便能夠了解AI工具的優點及缺點，掌握使用AI時的注意事項。



香港真光中學校長許端蓉表示，學校以編程為學生的第三語言。（歐嘉樂攝）

以編程為第三語言 助學生掌握更多工具

談及為何視編程為學生的第三語言時，許端蓉校長解釋，現時「Data is everywhere（數據無處不在）」，如果學生能夠掌握編程語言，將可以運用各種編程工具去運用及分析數據和解決問題。

為了培養學生學習編程作為第三語言，香港真光中學於中一新生的迎新活動已設有編程內容，例如以模組式編程軟件（Drag and Drop）學習基本編程語言，又會為一些對編程有興趣的學生提供為期半年的進階編程課，教學生使用編程語言訓練機械人應付不同場景。

不過她同時強調，即使在人工智能興起的年代，學校依然重視學生的中、英文能力。以生成式人工智能為例，採用中文或英文等自然語言輸入指令，「因為你唔識得呢兩個語言嘅話，你掌握得唔好嘅話，你寫唔到好嘅Prompt（提示）」。

現實上無法禁止使用AI 學生從使用中理解限制

既然學生具有一定的編程能力，使用人工智能時自然駕輕就熟，學校會否擔心學生過份依賴人工智能影響學習？許校長表示，學校亦曾就此作討論，但認為即使學生不在校內使用，亦可以在校外使用，禁止學生使用並不實際，倒不如教懂學生使用。

香港真光中學校長許端蓉提到，學校視人工智能為良好學習工具，會教導學生正確使用。（歐嘉樂攝）

許校長以學校早年引入平板電腦協助學生學習為例，當時引入後即教導學生如何正確使用平版電腦，並制訂避免濫用的政策，同時由訓輔組老師向學生教導正確的資訊素養。

她指學校亦視人工智能為另一個良好的學習工具，「都係我哋一路走嘅方向，我Empower（賦權）你（學生）、畀你知道有幾多工具可以用，教你用得精、用得準、用得好，令到你學習上多咗更多工具可以選擇，（知道）咩嘢時間適合用咩工具就更加得心應手」。

學校更鼓勵學生多使用生成式人工智能工具，從實踐中找出個人強弱項目，「用得多你自己就可以歸納到個Fallacy（謬誤）」。許校長舉例，學生向ChatGPT發問中史問題後，會明白該工具因為相關範疇的資料不足，難以生成好答案；相反，數學問題的資料充足答案較好，則可以從題解學習數學知識。

ChatGPT用得好先要對學科有基本認識

學界以往最擔心的是學生利用生成式人工智能做功課，教師將難以分辨，不過許校長就認為，由於使用生成式人工智能必須核查事實，變相要求學生要先認識和理解學科知識，「如果佢喺學科入面根本都冇理解，只係用ChatGPT（完成功課），其實老師係好快發現到」。

香港真光中學資訊科技主任夏志雄老師。（歐嘉樂攝）

該校資訊科技主任夏志雄老師舉例，學校會教學生以人工智能作曲，學生需要對音樂有基本認識，例如懂得以不同詞彙形容不同曲風及填詞風格，配合良好的中英文能力以準確地表達自己的概念，否則成品會雜亂無章，老師很容易就會發現學生的功課有問題。