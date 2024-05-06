STEAM｜培英中學夥內地大學推中醫藥教育　學生種中草藥製日用品

中醫藥近年在本港迅速發展，南區培英中學有見及此，本學年起將中醫藥帶入校園，包括由廣州中醫藥大學網上授課，教學生中草藥知識、中醫治病原理等。同時於中一課程加入中醫藥元素，例如在科學課讓學生研究中草藥生長、資訊及通訊科技科（ICT）教學生智能種植系統等，學生亦有機會種植中草藥然後一條龍製成驅蚊防蟲劑、香包。



培英中學校長陳俊賢表示，期望學生從中傳承中華文化和學習相關科學知識，並於日常生活中適當應用。



陳俊賢校長表示，學校的中醫藥教育分為兩部份，其中課後網上課程全期共20節，由廣州中醫藥大學教授透過網上授課，涵蓋中草藥相關知識、中醫治病原理、如何煲藥及正確服用中藥等。

另一部份則是在中一課程加入中醫藥元素，讓所有中一生接觸中醫藥知識。例如科學課以中草藥作主題，研究植物生長；；中文科學習中醫典籍的經典字句。

由種植草藥到製作日用品 學生一手包辦

陳校長認為，學習科技的最終目的是改善生活，所以學校的STEAM課程著重學生實際應用。以中醫藥教育為例，學生除了有機會在校內中藥園親手種植中草藥，亦會學習利用草藥製作驅蚊防蟲劑、香包等日用品，而學校更會舉辦中醫藥養生工作坊，邀請區內長者與學生一同製作草藥日用品。

他續稱，學生製作的草藥日用品，會贈送給區內長者和訪校嘉賓，亦曾讓學生在營商慈善體驗活動出售成品。

引入VR協助教學 虛擬環境體驗極端環境種植

培英中學校長陳俊賢。（張家倫攝）

為推廣中醫藥，培英中學在校內設立中藥園，園內種植多款常見中草藥，並採用多種環保種植方法。不過陳校長指出，各種中草藥生長環境不一，部份更生長在沙漠等極端氣候，難以在校內重現，為此學校引入VR虛擬實境技術，讓中一學生在虛擬世界體驗不同極端氣候環境種植的難處，然後在老師指導下，建立心目中理想的中草藥農場，並嘗試提出克服極端天氣的方案並作匯報。

談及未來課程發展，陳校長表示，中醫藥教學上未來打算引入靈芝種植、中醫藥食療等作為教學主題。他同時提及學校未來計劃利用VR，為學生提供現實上難得的體驗，例如引入VR針灸系統，讓學生透過虛擬實境學習中灸，。