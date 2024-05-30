校園天地｜善用AI開發校慶桌遊　聖公會聖紀文小學師生邊學邊玩

聖公會聖紀文小學近年致力將創新科技融入教學之上。該校的陳啟欣老師在去年的「故作高深」課後活動中，教導學生運用人工智能(AI)技術，創作出全港首本小學生以AI協作的繪本：《龍族與魔杖》，展現出學校在創科教育上的領先地位。（內容由聖公會聖紀文小學提供）



桌遊名字中的「進機」是向學校STEAM教育的創始人羅俊基老師（圖）作出致敬。（聖公會聖紀文小學提供）

今年適逢學校55周年校慶，師生決定再次發揮創意，繼續應用AI技術開發出一款別具特色的桌上遊戲，藉此作為校慶的紀念品。 今年陳老師帶領的全新課後活動名為「才藝『桌』絕」，一眾四年級學生在教師的指導下，發揮所學，共同設計出一款以戰鬥機為主題的沙盤遊戲「進機的紀文」。

學生先仔細構思遊戲的主題及玩法規則，經過多番討論，最後決定以戰鬥機大戰為主題。然後他們便開始運用AI繪圖平台DallE 3，輸入準確的關鍵字指令，由AI創作出生動細緻的遊戲插圖，如：戰鬥機、停機坪等元素。學校更邀請本地插畫設計師李佩珊小姐設計遊戲配件的各種排版及包裝，使最終的製成品面世。

在遊戲的設計中，師生特意加入了教育局提倡的十二種首要價值觀和態度，即「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「仁愛」、「守法」、「同理心」、「勤勞」、「團結」和「孝親」的元素，讓玩家在遊戲的過程中，潛移默化地學習到這些重要的價值觀。 負責活動的中文科老師陳啟欣表示，桌遊名稱中的「進機」是向學校STEAM教育的創始人羅俊基老師作出致敬，寓意着學校承接着以往的STEAM教育基礎，逐漸發展出各類創科應用的成果。此外，老師不只是教導學生科技的應用，更兼顧到STEAM教育的人文性，學生在製作的過程中，除了學習使用準確的關鍵字向AI下指令外，更學習到團隊合作的重要，並發揮出學生從日常生活中所累積得來的靈感，這也是STEAM教育的核心。

老師羅俊基、校長馬俊江及負責活動的中文科老師陳啟欣（左起）一起合照。（聖公會聖紀文小學提供）

校長馬俊江指，學校未來將繼續推動師生利用AI等尖端科技開發出更多創意作品，讓學生在學習中培養創新思維，並藉此推廣至校外，讓更多人感受科技帶來的趣味體驗。

該校於多年前已將高小的常識科分拆出結合資訊科技、編程及科學探究活動的「科技課」，培養學生的創新思維，以及協作和解決問題的能力。本學年更設有小一至小六的人工智能（AI）課程，以向上螺旋式的方式培育學生的創科能力，課程涵蓋一系列AI繪圖、AI音樂等創作工具，為學生日後運用科技創作打下堅實基礎。

（內容由聖公會聖紀文小學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747