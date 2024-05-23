校園天地｜「海‧陸‧空STREAM DAY」動手又動腦，學得開心學得好！

近年，STEAM教育熱潮席捲全球，為了讓同學有更好的裝備去面對世界的發展趨勢及迎接未來的挑戰，聖公會基樂小學積極推動STEAM教育，開展了一系列校本STEAM課程，目標是培養同學成為STEAM的終身學習者。（內容由聖公會基樂小學提供）



3月份，學校舉辦了一場令人熱血沸騰的活動 —「海‧陸‧空STREAM DAY」！活動的目的是透過動手參予，提高同學的創造力、問題解決能力和跨學科思維，激發他們對科學和科技的興趣。這是一個讓基樂人大展身手的時刻！

在「海‧陸‧空STREAM DAY」活動中，基樂人將成為真正的「基樂工程師」，親身參與設計、製作和改良各種交通工具，包括滾球過山車、浮沉船、水火箭和磁浮列車等等。這些活動涉及數學、科學和藝術等多個學科的知識運用與技能實踐。這場「海‧陸‧空STREAM DAY」活動不僅讓同學們在實踐中學習，還促進了他們的團隊合作精神。各級學生分成小組，共同解決各種挑戰。同學通過討論、協商、合作，共同找到解決問題的方法，再付諸實行，動手製作，一同測試、檢討……。這不僅培養了基樂人的溝通技巧，還增強了同學的領導能力和團隊合作能力。

三年級的主題是製作「滾球過山車」。同學們需要利用環保物料製作一條讓乒乓球滾動時間最長的軌道。這不僅讓同學們發揮了他們的創造力和工程技能，還讓他們體驗到動手參與科學實驗的樂趣。

另外，六年級的主題是製作「磁浮列車」。在活動過程中，同學需透過閱讀科學文章、觀看影片、觀察列車軌道了解磁浮列車的原理。他們運用自主學習的技巧掌握製作列車的要點，並需要與同組組員思考討論如何分工協作，分享想法並互相幫助，從而製作出行走時間最長的列車，進行比賽。同學在製作過程中不斷嘗試、檢討、修訂設計，務求製作出最後的列車。基樂人最後還向大家分享成品及製作構思，讓同學之間互相觀摩和學習。

活動當天，學生們充滿熱情及創意，同學積極參與各項活動，充滿了好奇心和探索精神。學生們不僅學到了許多理論知識，還實際動手製作了屬於自己的作品。同學在這個過程中體驗到了科學實作的樂趣和成就感，並且對未來探索科學和技術充滿了信心。在活動結束後，同學們帶著滿滿的收穫和快樂回憶回家。同學不僅學到了知識和技能，還體驗到了團隊合作和創造力的重要性，這將成為他們未來學習和成長的寶貴財富。

「海‧陸‧空STREAM DAY」的成功舉辦乃源自於學校對STEAM教育的重視和支持，為同學提供了展示潛力和創造力的舞台。這不僅是一個活動，更是學校對同學未來發展的啟蒙。基樂堅信同學們將來能成為科學家、工程師、藝術家、創新者……。我們期待著看到基樂人在未來的舞台上綻放出屬於自己的光芒！

（內容由聖公會基樂小學提供）

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