校園天地｜救世軍韋理夫人紀念學校「FUN熊救冰」全方位學習活動

「北極熊」留守於救世軍韋理夫人紀念學校的學校大門，擺出歡迎所有人的姿勢，還有很多心心伴隨，其實這是學校的一個大型環保教育活動。（內容由救世軍韋理夫人紀念學校提供）



在全球暖化加劇氣候變遷的狀況下，對環境的重視不能再慢，而可愛的北極熊，可能就會是人類溫室氣體排放下，第一個最快滅種的大型動物。北極熊是現存體型最大的熊，也是現存陸地上最大的食肉動物，隨著全球暖化腳步加速，北極無冰期時間不停拉長，當浮冰數量減少，北極熊失去掠食優勢，被迫長時間禁食情況下，身體健康及生殖能力低落，科學家推估，目前全球北極熊僅2萬多隻， 根據推測，2040年北極熊將面臨繁殖失敗等問題，到了2100年僅剩的北極熊在生殖衰竭下，就將導致絕種，而生物鏈一環扣一 還，影響的絕不只有一個物種。

為了提高學生對環境保護的意識救世軍韋理夫人紀念學校及救世軍中原慈善基金學校合辦了一個名為「FUN熊救冰」的全方位學習活動。程志祥校長還特意邀請了一隻會「動」的北極熊前來參與，讓學生與北極熊有近距離的接觸。當天學生相當投入。

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是次全方位活動涵蓋不同科目，如英文科教導學生製作「Aquaponics DIY」、中文科則以「環保清潔總動員」為題讓學生學習語文知識。數學科利用大型積木創作環保居所。學生於電腦科的活動，運用「無人機」尋找極地中的小北極熊「寶寶」。音樂及視藝科合作教授學生使用環保物料能發出美妙音韻的砂槌並即場演奏。

學生還可乘坐「Polar Bear Express列車」穿梭極地環境，了解環保的重要性。學校還引入最先進的沉浸式互動教室裝置，讓學生可置身於海洋深處，探索海底世界。

北極熊列車（救世軍韋理夫人紀念學校提供）

「FUN熊救冰」這活動，是對課堂學習的延伸、補充，具發展性的教育效能，學校發現是次學習活動能有效提高學生的學習興趣及對不同科目的自學能力。更重要的，從問卷調查看到所有參與者對環保的意識均有所提高。相信，只要繼續努力，學生們必定能養成終身注意環保的習慣。

（內容由救世軍韋理夫人紀念學校提供）

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