校園天地｜價值觀教育故事演講比賽圓滿結束　小學生展現高超口才

九十年代開始發展的天水圍至今歷三十載，已成為全港第三人口的新市鎮，今時今日已有良好的交通網絡及日常生活配套。自1994年由元朗遷校至天水圍的裘錦秋中學（元朗），見證天水圍的社區不斷擴大，從南發展到北的歷程。自九十年代起，裘錦秋中學（元朗）應社區需求，自主籌辦「元朗區小學生德育故事演講比賽」，多年來得坊眾及小學的支持，已成為元朗區一年一度的盛事，深受本區師生家長歡迎，並獲得學者文教人士廣泛支持，已成莘莘學子口舌便給的平台，也是說話能力的演練場，更為灌輸正向價值觀，陶鑄性情的作坊。（內容由天水圍的裘錦秋中學（元朗）提供）



今屆故事演講比賽吸引多所小學參與。（天水圍的裘錦秋中學（元朗）提供）

著重兩文三語 創建多元歷程

隨着近年社會變遷，教育局大力推動「價值觀教育」，這是全人教育的重要元素，可以培育學生正確的價值觀和態度，協助他們慎思明辨，客觀分析和合理的判斷，以應對未來生活上種種的挑戰。為貼近時代需求，比賽亦正式易名為「元朗區小學生價值觀教育故事演講比賽」，賽事共計有20多所小學參與，分為粵語、英語、普通話組別，以主題為「國民身分認同」、「責任感」、「堅毅」、「承擔」、「尊重他人」、「誠信」、「廉潔守法」的故事作賽，大都體現「小故事，大道理」的精神，藉此宣揚正確的價值觀。

參賽者展現超卓說話技巧。（天水圍的裘錦秋中學（元朗）提供）

積極聯繫社區 培育正向價值

本年度踏入第26屆賽事，由裘錦秋中學（元朗）、香港教育大學、廉政公署合辦，於本月17日圓滿結束，本屆頒獎典禮同日於裘錦秋中學舉行，有幸邀請到香港教育大學人文學院副院長、中國語言學系系主任梁佩雲教授擔任主禮嘉賓，並邀得來自廉政公署、香港教育大學、中文大學、浸會大學、恒生大學等專家學者擔任決賽評判。

出色的優勝者表演，更掀起頒獎典禮的高潮，粵語組金獎十八鄉鄉事委員會公益社小學的盧子萱同學、英語組金獎潮陽百欣小學梁晞漩同學、普通話組金獎元朗公立中學校友會小學馮祉淇同學，皆聲情並茂，在舉手投足之間展現超卓的說話技巧，各獲獎的同學拿着獎杯興高采烈地與嘉賓、評判及顧問合照，藉此留下美好的回憶，而是次比賽的帷幕亦徐徐落下。

（天水圍的裘錦秋中學（元朗）提供）

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