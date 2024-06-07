社企開發處理SEN學生資料平台　助老師減省文書壓力促進家校合作

現時本港中、小學推行融合教育，學校須按教育局要求記錄校內有特殊教育需要（Special Education Needs，簡稱SEN）的學生資料和跟進情況。劉樂健任駐校社工時需跟進SEN學生個案，當中涉及大量行政文書工作，令他輔導學生時間大減。



為解決問題，他在數年前與大學同學羅偉業創辦「樂旼共融教育」（Snaildy），設立專門處理SEN學生資料及資源管理的雲端平台，讓教師、社工可快速、有系統地記錄教SEN學生情況，減少行政工作，至今獲逾百間學校使用服務。



行政文書工作費時 教師社工輔導學生時間大減

專訪社企樂旼共融教育。（盧翊銘攝）

樂旼共融教育（Snaildy）創辦人暨行政總裁劉樂健形容，以往擔任駐校社工「大部份時間都係做paper work（文書工作）」，以致他輔導和陪伴學生方面時間減少，但輔導及支援學生才是社工主要工作，使他萌生以科技協助處理文書工作的念頭，「嘗試做一件事造福這個社群」。

有了這個想法後，劉樂健認為自己社工出身難以做好一盤生意，於是找來擅長財政管理的大學同學羅偉業共同創業。二人一拍即合，於2019年底創立這間社企，冀透過科技智慧建構緊密互聯的智能SEN學生雲端平台，減輕校內教師的SEN行政及文書工作，促進家校合作及支援SEN學生及家長。另外，為配合平台系統，公司亦為學校提供各類型SEN專家到校服務。

網上記錄平台減省工作 可設權限保障學生私隱

社企「樂旼共融教育」（Snaildy）為學校提供專門處理SEN學生資料及資源管理的雲端平台，介面設計配合教師工作需要。（Snaildy提供）

有別於以往學校使用傳統文書軟件或以人手輸入資料，學校把有關SEN學生的資料轉移到這個雲端系統後，所有資料便能一目了然，教職員可隨時透過平台更新、整合或匯出SEN學生資料的報告和文件，方便獨立儲存及轉交家長或教育局，大大減低以往重複性的文書工作，教師因此能騰出時間照顧學生需要。

此外，系統還會分為教師版、學生版及家長版。學生可在平台做AI口語練習，教師隨後會收到相關數據，了解學生的學習情況，而家長亦可隨時了解學生的進度，以及學校給予學生的支援，並與學校保持緊密溝通。羅偉業強調，平台非常注重安全和私穩，學校教職員需獲內部確認才能開通帳號，而且平台設有權限，需要特殊教育需要統籌主任開通權限，教師才能瀏覽個別學生資料，保障學生私隱。

除了系統平台外，Snaildy亦提供到校服務，派出資深導師到校跟進學生情況，並透過系統平台處理相關活動的行政文書工作，兩者相輔相成，學校能透過平台掌握有關資料。

守業需時幸得恩師相助 教育科技應減輕教師負擔

專訪社企樂旼共融教育。（盧翊銘攝）

Snaildy成立至今4年多，有逾百間中小學及特殊學校訂購服務，在業界獲得認同，亦正在探索大灣區市場，支援內地有需要的中小學。不過，回望創業初期，遇上疫情加上學校恢課無期，他們都坦言一路走來不易。

特別是新系統剛面世，加上SEN 學生資料需高度保密等因素，不少學校都持保守及觀望態度，「不斷有學校問教育局俾唔俾用」，故未敢貿然購買服務，「所以頭4年我們係好難去做」。劉樂健後來找到擅長銷售及市場推廣工作的小學同學Alex加入團隊，透過不斷向學界及教育局解說平台的運作，加上疫情令更多學校接受使用科技，終於有學校願意踏出第一步，嘗試使用平台提供的服務。

專訪社企樂旼共融教育。（盧翊銘攝）

要捱過4年的守業期並不容易，劉樂健透露，公司最初投入大約60萬元，後來透過參加不同類型的創業比賽，先後得到香港社會企業挑戰賽（HKSEC）及利希慎基金的資金支持，才能支持公司增聘人手組織IT開發團隊及營運，使平台發揚光大。 劉樂健特別感謝在參加香港大學生創新創業大賽時認識的恩師浸會大學實務教授凌浩雲，感激對方的信任及指導，在運營方面給予很多寶貴的意見，明言「冇佢Snaildy都未必生存到」。

對於有何貼士給予有興趣向教育科技創業的人士，他們說這個行業的發展空間仍然很大，但創業者首先要考慮提供的服務方案「係增加老師嘅workload （工作量）定係減低老師嘅workload」，如找到市場的需要或痛點，就要馬上把想法付諸實行，因為「唔行前一步會好影響個idea（創業想法）會唔會發展」。