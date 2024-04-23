迪士尼及協康會為SEN兒童推訓練計劃　7歲自閉症女童終可自行購物

香港迪士尼樂園聯同協康會推出首個先導計劃，為有特殊教育需要（SEN）兒童推出社會適應訓練計劃。計劃為期一年，每月在迪士尼舉辦一次訓練，每次邀請約25個SEN兒童家庭，在迪士尼義工及協康會社工的陪同下體驗及學習。



有7歲患有自閉症的女童在參與訓練後，終可在園內自行購物、付款、甚至捧餐，她的母親對此感到開心及欣慰；有5歲半SEN男童小時候害怕燈光昏暗的環境，經訓練後亦已漸漸克服難關，與社工及其他兒童打成一片。



在活動期間，迪士尼義工會陪同參與兒童體驗園內不同設施，鼓勵他們體驗社交活動。他們首先在動畫藝術教室簡單介紹、學習繪畫迪士尼人物，再到商店購物付款，以及在餐廳點餐。

為了在社會適應訓練前，更深入了解SEN兒童。迪士尼邀請協康會提供訓練，教授與SEN兒童溝通技巧。育有一名SEN女兒的迪士尼親善大使珮芷善表示，特別邀請應用行為治療師，向演藝人員分享照顧SEN兒童的心得，以締造熱情及包容的環境。

7歲自閉症女童參與訓練後 能在迪士尼自行購物

目前該先導計劃已經開展，7歲的允妍患有自閉症，於協康會雷瑞德夫人中心讀書，將於今年畢業。允妍對需要長時間等候的活動，較缺乏耐性，父母出門前會先講解當日行程，以舒緩允妍的焦慮狀況。

允妍參與計劃後，通過持續訓練，情況得到改善。允妍母親對此感到開心及欣慰，指允妍可在迪士尼自在享受不同體驗，例如嘗試自行購物、付款、甚至捧餐。「允妍活動前一晚已十分期待，自動自覺收拾好書包，更帶上她心愛的史迪仔毛公仔。」

5歲半SEN男童漸漸克服怕黑

5歲半的子博亦有特殊教育需要，他對聲音較為敏感，在熱鬧的環境變得浮躁及缺乏耐性，表現衝動。他在小時候亦害怕在燈光昏暗的環境逗留，但經過協康會和父母的訓練後，已漸漸克服難關。

子博的母親亦在活動前，向他展示迪士尼樂園的相片，預覽行程以舒緩緊張的情緒。她感激迪士尼義工隊與小童打成一片，讓子博投入在訓練當中。

香港迪士尼親善大使珮芷善（右一）亦育有一名SEN女兒。（迪士尼提供相片）

先導計劃為期一年 每月在迪士尼舉辦訓練一次

協康會行政總裁梁惠玲表示，其理念與香港迪士尼一致，期望致力將歡樂帶到社區，因此雙方達成合作，為SEN兒童推出全港首個最大型實景社適訓練項目。先導計劃為期一年，每月在香港迪士尼舉辦一次訓練，每次會邀請約25位SEN兒童家庭，在迪士尼義工和協康會社工的陪同下體驗及學習。

梁惠玲指，SEN尤其患有自閉症的兒童，或因陌生的環境、不熟悉社區活動的流程，容易誘發哭鬧等情緒。她指透過社區適應訓練，例如到超市購物、到餐廳用餐、乘搭交通工具、理髮等，可幫助他們預知不同活動的流程，更易融入社區生活。