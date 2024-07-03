香港仔工業學校教師陪伴學生將創意變實體　3D繪圖課程達大學級數

STEAM教育並不限於教授學生科技與知識，更可以幫助學生增廣見聞及尋找職業志向。香港仔工業學校（下稱香工）現時是一所文法學校，但過去的工業學校背景成為發展STEAM教育的優勢，除了硬件配套亦有校友支援。學校至今仍重視技術培訓，有保留設計與科技的元素，為學生職業生涯鋪路。



沈明輝校長提到，學校的特點之一是教師會陪伴學生，幫助他們將創意變成實際產品。另外，透過豐富的比賽和交流活動，累積見識之餘，亦找到自己的興趣和志向。



沈明輝校長（前排右三）表示香工重視舉辦實體活動幫助好動的男生學習，讓他們運用不同技術將其創意、想法和意念化做具體東西。（前排左起）黃俊淏同學、陳禮謙同學、余建穎同學、沈明輝校長、彭偉超同學、劉浩然同學。（後排）STEM教育統籌主任梁紹倫老師。（盧勁揚攝）

STEAM教育團隊教師各有擅長 隨時協助學生完成作品

「男孩子多數都喜歡科學和科技，又喜歡『動手』」，沈明輝校長指香工是一所男校，着重舉辦實體活動幫助好動的男生學習，讓他們運用不同技術將其創意、想法和意念變成落地的產品。他表示，學校STEAM教育委員會的10位老師成員各有專長，可帶領不同項目，包括AI程式、3D打印、機械人、無人機及創意思維等，而且經驗豐富，在學生思考問題及找出解決方案時，都能給予合適指導及陪伴，幫助有興趣的學生透過各個領域發揮才能。

曾代表學校參與機械人比賽的余建穎同學表示，由構思選材到製作實物，全過程約半年時間，指導老師不但給予方向，更是與他們並肩作戰，「帶住我們去整，陪住我們做，特別是到工場做切割部分，老師都會在場」，遇到難題時亦會提出一些解決辦法，在老師帶領下團隊最終勇奪亞軍。陳禮謙同學亦認同老師在比賽中功不可沒，如在初稿時已提議一些改良方案，確保他們的作品不會出錯，減少浪費時間。

獲捐款投資3D打印實驗室 學生繪圖技巧達大學程度

學校早前獲得1000萬元捐款，其一用途是發展3D課程，包括購置3D打印機及金屬切割等設備。（盧勁揚攝）

硬件方面，學校早前獲得1000萬元捐款，其一用途是發展3D課程，包括購置30部3D打印機及金屬切割等設備，沈校長指這些配備令學生設計不局限於「畫出來」，更是「印得出來」，認為他們看到具體物件會增加學習興趣， 亦方便製作部件及道具來參與比賽。他特別提到，由於香工的學生在中學時間已經透過3D學懂繪圖，學生升讀大學工程系時在繪圖方面有優勢，笑言「那科通常都不用讀，滿分，因為在這裡讀了」。

沈校長又透露，該校的高中3D課程更會推展至與職業導向有關，如建築業及製作醫療、長者或殘障人士的輔助工具等，正與本地大學商討合作，希望學生能體現如何將科技知識實際應用在行業上。

為基層學生提供重要參觀及比賽經驗 啟發成長

沈明輝校長表示，香工亦很着重「經歷」，因此那筆1000萬元基金部分亦會贊助學生到境外學習，包括曾出隊前往日本及台灣比賽，豐富閱歷。（盧勁揚攝）

STEAM教育除了校內課程及活動，到外地參觀及比賽都是重要一環。沈校長指該校不少學生來自基層家庭，倚賴學校提供不同學習經歷，「屋企提供不了的話，學校角色就很重要」。他認為參加比賽或活動，學生可能會「叮一下」受啟發，引起興趣和改變求學心態，最重要能幫助他們成長，「我們相信每一位同學都有潛質，有些人可能要透過這些活動來發掘潛能」，從而找到志向。

該校STEM教育統籌主任梁紹倫舉例，他曾帶隊到科學園觀賞有關3D打印的作品，當學生們看到一個有隔音效果的特殊設計後，勾起鑽研下去的念頭，甚至希望日後能運用在比賽上，「無見識過只是紙上談兵，同真正見識過會發現是兩個世界」。

「向外闖」確實是增長知識、擴闊視野的途徑。余建穎早前跟隨學校參觀巴士廠，直言大開眼界，親眼見識到新電能巴士，當中能夠兩個電池同時充電的設計令他印象深刻。劉浩然同學早前參加地理空間比賽，當中接觸到空間數據，亦打破了他對地圖的固有印象，「原來從中可以看到不同資料，如人口、周邊環境影響或設施對人的影響」。

校友網絡助學生認識工程專業

沈校長表示，學校有不少於工程師校長，經常都會回校分享，有助學生更早接觸相關行業。（盧勁揚攝）

沈校長表示，學校還擁有人際網絡的先天優勢，由於不少校友從事工程界，每年都會安排校友回校分享及友師計劃，去年更與香港工程學會簽署合作備忘，包括讓工程師校友回母校舉辦校內講座及帶隊出外參觀，令學生更早接觸相關行業，認清前路。

談到職業志向，彭偉超同學則表示參加STEM比賽和活動後，對未來方向感到清晰，知道要向哪方面繼續發展，他指自己比較喜歡賽車，因而想了解更多有關引擎設計的知識，故希望日後能修讀機械工程學系。另一位同學黃俊淏亦認同參與比賽讓他「諗多啲」，了解到怎樣運用科技幫助他人，如利用AI（人工智能）為多災害城市作規劃建議，提高安全，未來則希望從事有關建築設計的工作。