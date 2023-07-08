香港仔工業學校與城大再辦「香工盃」　中學生任導師教小學生編程

【由《香港01》主辦，中國人壽（海外）冠名贊助，理大香港專上學院（PolyU HKCC）協辦的STEAM+01 Summer Bootcamp 2023，將於7月22日至23日，於香港理工大學紅磡灣校園舉行。「01教育」為此推出一系列文章介紹STEAM教育。活動報名查詢歡迎聯絡香港01代表黃先生（電郵：education@hk01.com / WhatsApp或電話聯絡：35828747）】



AI年代來臨，年輕人除要掌握一定的編程技能，亦必需具備良好的溝通技巧及自學能力，未來才能應對新時代的挑戰。南區香港仔工業學校早於多年前已積極推行校本STEM教育，為學習環境打下良好基礎。校方今年再與香港城市大學合辦「香工盃」，以「火星任務」為主題。該校中學生先向城大學生導師學習相關的STEM知識與技能，然後為30支小學隊伍開辦工作坊。中學生們變身小導師，教授小學生設計機械人參與比賽。於傳授知識及競賽過程中，中學生除學以致用，亦能初嘗導師滋味獲得更多知識以外的經驗。



STEM體驗式學習 過程中提升解難能力

今年，香港仔工業學校（香工）再次與香港城市大學合作，聯同香港都會學校議會及Winstars Enterprise HK Limited舉辦第二屆「香工盃––火星任務機械人競賽」。沈明輝校長表示，學校早在十多年前已開始發展STEM教育，在完成優化校本STEM課程的基礎上，於去年開始舉辦香工盃，期許向小學推廣STEM教育，加強學校與社區的聯繫。

2023香工盃以火星探索作爲主題，加深學生對太空探索的認識。參賽學生需要操控「貨運飛船」將地球上的各種「物資」送到「香工太空站」内，再將「星際運輸船」開往火星，把物資運給正在開拓火星的人。參與的小學生需先接受香工學生的教導，然後在有限資源及時間下，解決任務。

沈明輝校長說，過程中學生需學會Python和Java等在工程和科學界廣泛使用的編程語言，來控制他們的太空船。任務更涉及控制結構（例如迴圈和條件語句）、數據結構和算法等基本編程概念。沈校長強調，通過STEM培養解難能力之餘，參賽學生更能在競技中學習尊重對手的體育精神。

參賽者於比賽前一個月接受香工小導師的指導，了解比賽要求。（香港仔工業學校）

讓學生展現所學 與社區加強聯繫

學校於5月27日先為小學生舉辦工作坊，講解比賽規則，即場安排操作示範和技術查詢環節，好讓參賽者掌握相關知識和技巧。比賽特意安排在一個月後舉行，是為了讓小學生有足夠時間部署比賽策略，嘗試預示可能遇到的狀況來調試他們的程式。從分析狀況、列舉可行方法、實施再檢視，過程中，提升小學生解難能力，日後遇到困難時，也懂得努力解決。

6月30日，來自21間小學、30支隊伍再次聚首一堂，進行火星任務機械人競賽。比賽現場所見，各參賽機械人都施展混身解數來完成任務。參賽者表現非常投入，即使遇到困難亦懂得和隊友商量，或請教在場小導師，不會輕言放棄。比賽亦設有演示環節，促進同儕學習，鼓勵互相欣賞的風氣。

多輪比賽下，最終分別由中華基督教會基華小學、石籬天主教小學、寶血會思源學校奪得冠、亞、季軍。得獎者獲獎時表現興奮之餘，亦讚揚活動讓他們加深對編程的認識、學會解決問題要先認清問題關鍵，並感謝一班中學大哥哥的協助。

重視傳承 薪火相傳

擔任導師的中五學生何灝表示，他們先接受城市大學導師的訓練，掌握編程與任務相關的太空知識，再傳授給小學生，這些都是平日較少涉獵的知識；而在工作坊和比賽現場解答參賽對伍的提問，引導小學生解決疑難，過程中，腦海不自覺地把所學的東西進行梳理、整合，令他們得著甚多。而比賽當日，他們又會搖身一變成比賽工作人員。中二學生蘇天賜便負責比賽前檢查的崗位，替準備出賽的機械車磅重和檢視其規格是否達標。「過程其實有少少辛苦，但都好值得。因為在協助參賽者過程中，我們學得更多。」

有份擔任今次香工盃導師的城大學生朱尚峰，2018年於香工畢業，今年在Winstars Enterprise實習。今次有機會重返母校幫忙，他認為是一個難得的機會。朱尚峰表示，動手學習是香工的傳統，自己中學時亦曾修讀科技與設計科，喜見學校不止提供STEM課程給學弟們，更把STEM教育推廣至小學生層面。Winstars Enterprise HK Limited負責人楊藴媚總經理則高度讚揚朱尚峰的表現，認為他有效講解是次比賽涉及的知識和要注意的細節之處，讓中學生融會貫通，並團結起來擔任小導師。

沈明輝校長表示，今年香工盃從籌備過程開始，已著重傳承。他希望藉大學、中學至小學的協作及相授，提升學生的創科解難能力。沈校長指，近年AI程式為教育界帶來不少衝撃，為裝備學生迎接未來，學習早已不能停留於知識層面，而是學生本身的學習能力。他相信在實踐中學習固然重要，而將自己所學的分享、教導他人，更能令學生加深已學知識、促進自我檢視所學。沈校長特別提到，現場所見，一班小導師表現投入，當參賽者提問時，更會貼心解說，從旁協助，帶動比賽氣氛，令小學生更加投入，他十分欣賞學生們的表現，達到今次香工盃薪火相傳的目標。

香港仔工業學校於1935年由慈幼會創辦。近年致力發展STEM教育，鼓勵學生參與科學、科技範疇比賽，配合具慈幼特色的寄宿教育課程，提供全面支援，陪伴學生成長。

沈校長認為「香工盃」重視傳承，藉大學、中學至小學的協作及相授，提升學生的創科解難能力。（香港仔工業學校提供）