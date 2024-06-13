郭一葦中學以STEAM教育賦權學生　重人文關懷為社會提出解決方案

STEAM教育在香港發展已有一段時間，引伸出不同學校的教學應用。天水圍東華三院郭一葦中學文可為校長接受「01教育」訪問時提到，學校並不只視STEAM是技術，而是賦權學生使用科技讓自己以至是社會進步的方法，幫助弱勢社群改善生活。



另外，郭一葦中學位於屏山文物徑入口，故學校以此為主題舉辦探究式學習學習活動，配合電子設備及VR技術，認識學校身處的社區及學習圍村文化，並引導學生思考更深入的問題，例如文化保育、城市規劃等。



STEAM教育非為參賽奪獎 學生設計方案改善弱勢生活

東華三院郭一葦中學文可為校長表示，學校並不視STEAM為技術，而是賦權學生使用科技讓自己以至是社會進步的方法，幫助弱勢社群改善生活。（盧勁揚攝）

郭一葦中學於規劃STEAM教育時，教師團隊曾討論其學習目標。文可為校長說，「當時我哋諗，其實教啲學生係教啲咩嘢呢？教完之後你識咗3D打印、編程，最後係為咗比賽，定係為咗人生更加美好、社會更加美好？」。他又指STEAM教育屬跨學科學習，主軸不一定要是科技，所以最後學校就選擇了人文關懷。

體現之一，是學生們為了幫助基層的過渡房屋住戶解決生活難題，撰寫程式設立一個方便住戶交換物品及服務的電子平台，住戶們可以互惠互利以減輕生活負擔，同時提升社區參與度。

文校長說，學生過程中學到不是課本上的知識，亦不會考試，但這些經驗有助他們未來發展，「因為佢係幫緊人」、「你做嘅事就係社會需要嘅嘢」。他又指近年學校調整方針，鼓勵學生提出解決方案而非製作產品，「產品好多時都會被人抄，但服務方案或者一啲專業意見，唔係咁容易複製」。

推屏山文物徑相關學習活動 認識學校身處社區啟發思考

另一個體現是學校推出了與屏山文物徑有關的學習活動，幫助學生認識學校所在的社區，認識本地圍村文化及歷史。為促進學生的實地考察體驗，學校採用了由中文大學學習科學與科技中心研發的戶外學習系統「EduVenture」。該中心教育發展主任（資訊科技）陸晉軒表示，系統特點之一是可以透過GPS位置，要求學生在特定位置完成指定題目，避免學生未到達目的地已經預先以上網搜集資料完成工作紙，讓外出考察更具意義。另外，因應VR成本不斷下降，系統亦開發了VR版本，學生如有需要亦可以在校內完成考察活動。

文校長表示，學校不少學生居於圍村，他們可以與同學分享圍村日常生活、風俗、傳統及節慶文化等，為同學們帶來第一手資料，比翻閱書本或上網搜尋更投入。他又提到，活動更高一層意義是讓學生思考社區的城市規劃，以至是文化保育。

他舉例，學校附近正計劃興建綜合商業區，加強與大灣區結合，而學校位於鄰近鐵路站的黃金位置，學生需要思考校舍用地是否有可能被徵收。另外屏山文物徑古蹟雖然大多受到保護並有專人看守，但學生亦可反思做法能否真正保護文化，抑或只是保護建築物。

新加坡姊妹學校來訪 郭一葦學生帶團導賞

東華三院郭一葦中學早前接待新加坡姊妹學校來訪，並帶來訪的同學們參觀考察屏山文物徑，全程以英文進行，材料均由學生準備，老師們只負責最後的核對工作。（盧勁揚攝）

郭一葦中學與新加坡一間中學締造姊妹學校多年，該校早前到訪郭一葦中學交流兩日。其中一項活動︿是由郭一葦中學的學生帶團導賞屏山文物徑，由於導賞團需要全英文進行，對郭一葦中學的學生而言難免存在挑戰。不過文校長指出，學生知道要為新加坡學生導賞時其實十分興奮，更主動了解所需準備，多次事前考察之餘，亦特別撰寫了一套用於介紹文物古蹟時用到的全英文提示卡。

文校長直言，雖然來訪的一方是新加坡學生，但他認為自己的學生從中得益更多。他指帶導賞團對學生而言是一道生活應用題，過程必然有事情需要「執生」，而是次導賞團讓學生知道自己已經有能力靈活變通解難，例如英文及普通話並用解決溝通問題、回答不曾準備的問題，有助學生提升自信。他又提到，來訪的新加坡學生家境較好，郭一葦的學生來自基層較多，交流活動能讓學生明白，他們的語言能力已經有一定水平，不需憂慮會受到自己的家境影響。