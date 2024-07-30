《香港01》學校講座　菁英會黃麗芳介紹大灣區升學就業助學生了解

現時本港政府積極推廣本地學生於大灣區升學及就業。有見及此，《香港01》早前邀請到香港菁英會副主席黃麗芳為主講嘉賓，到新界西貢坑口區鄭植之中學與學生分享大灣區的升學、就業及發展機遇，增加學生對大灣區發展的了解。



黃麗芳亦是港區婦聯代表聯誼會副秘書長、廣東省婦聯執委、哈爾濱市政協；近年致力推廣大灣區發展機遇，同時兼任大灣區5G産業聯盟副主席兼董事，互聯網專業協會副會長。

《香港01》早前邀請到香港菁英會副主席黃麗芳，到新界西貢坑口區鄭植之中學與學生分享大灣區的升學、就業及發展機遇。

講座首先向學生簡介大灣區的組成和不同城市的分工，以及介紹大灣區的概念、歷史和發展情況，以及區內不同城市的未來走向，她提到香港身為大灣區的四大中心城市之一，學生需要對大灣區有基本認識。

之後黃麗芳向在座學生介紹大灣區升學途徑，例如大灣區內提供香港課程的港人子弟學校，以及大專院校等。她指出，大灣區升學好處除了是學費及生活費較本地低，而且本地學生能趁此機會拓闊眼界，同時與香港保持緊密聯繫。

最後黃麗芳亦介紹大灣區不同區域版塊的未來發展、需求、及人才政策特點等，希望學生進一步了解青年在大灣區就業式創業的情況，為未來做好準備。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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