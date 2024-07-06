滬江維多利亞學校誕2狀元 　有榜眼休學一年創業 　推AI學習平台

國際文憑大學預科（IBDP）課程今（6日）放榜，滬江維多利亞學校誕生2位狀元、3位榜眼、及11位探花。其中有榜眼學生已獲史丹福大學電腦科學系有條件取錄，但不急於升學，選擇休學一年，專心創業，發展人工智能的學習平台，「希望減少不公平的情況，令每個學生都可享有個人化的教育體驗。」



張心恬（右二）和周筠堯（左二）均考獲45分，成為本屆狀元。（董素琛攝）

「榜眼」不急於升學 成立科企望使教育更公平

考獲43分的榜眼佟聿楊Michael指，學校設有獨立計劃幫助每位學生找到自己的專長，自己亦從計劃中找到對程序設計和軟件開發的興趣。

佟聿楊表示，人工智能猶如一個個人導師（personal mentor）般運作，能夠協助解決問題，他因而受到啟發，於去年與兩位在倫敦的朋友創立一家軟件企業，利用人工智能幫助學生學習。

張心恬（右二）和周筠堯（左二）均考獲45分，成為本屆狀元。（董素琛攝）

他指，該款軟件平台在全球已有10萬位學生使用，並計劃下月在非洲當地推廣，為學生提供更個人化的學習平台。佟聿楊計劃就讀史丹福大學電腦科學系，卻不急於升學，反而選擇休學一年繼續創業，令更多學生獲得公平教育的機會，「這不是為了賺很多錢而去成立的企業，而是希望減少不公平的情況，令每個學生都可享有個人化的教育體驗」。

國際文憑大學預科（IBDP）課程今（6日）放榜，滬江維多利亞學校誕生2位狀元、3位榜眼、及11位探花。（董素琛攝）

榜眼愛編曲 追尋音樂夢

另一位43的「榜眼」鄭逸新（Anson）從3歲開始接觸音樂，並計劃升讀柏克萊音樂學院。作為一位編曲者，他擅長鋼琴和豎琴，對每種樂器亦都有所涉獵。他表示，將來仍會在音樂行業中發展，亦希望除了編曲，亦能發掘自己想做的領域，「就如生活一樣，一直向同一個方向走，堅持走下去和多作嘗試，最終達到的地方便會愈清晰」。

五位「榜眼」和「探花」均對學校提供的良好學習環境表示感恩。（董素琛攝）

他感謝家人對他的支持，又特別提到學校鼓勵他多作嘗試，一直鼓勵同學在不同方面發展，令他們明白即使學業成績不太好，將來仍可有不錯的發展。

兩位「狀元」張心恬（Leila）和周筠堯（Deirdre）分別計劃就讀英國杜克大學政治科學與世界文學系（Political science & World literature），及倫敦大學學院法律系。曾關注阿富汗女性權益的張心恬表示，希望將來在人道主義或外交領域中發展。而周筠堯則表示，自己好勝心強，喜歡辯論，因此選擇就讀法律系。兩位「狀元」均未有計劃是否會回港發展。