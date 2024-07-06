聖保羅男女中學IB狀元擬赴英讀醫返港執業 冀緩解人手不足

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，各校陸續公布成績，聖保羅男女中學誕生一名狀元及11位榜眼。狀元譚俊琛表示，計劃到英國劍橋大學讀醫，畢業後會返港執業，因留意到本港醫療人手短缺。他又憶述疫情期間，醫護人員努力幫助病人，啟發他有志從醫。



聖保羅男女中學誕生1名狀元及11位榜眼。（洪芷菁攝）

計劃報讀劍橋醫科 疫情期間參觀實驗室受啟發

以45分滿分成為狀元、聖保羅男女中學學生譚俊琛分享放榜後的心情出乎意料，「我之前一直都很緊張，因為我考試狀態不是特別好，但是今天收到成績都出乎意料之外，一直以來的努力，溫書及準備考試（的努力）沒有白費。」

他表示，計劃到英國劍橋大學讀醫，因相信劍橋在不同學科的研究較為著名。他特別對遺傳學及神經病學感興趣，又認為後者在醫學界尚有未成熟發展的領域、許多疾病尚未有解決治療辦法，相信有一定的研究空間。

譚俊琛表示，計畫到英國劍橋大學讀醫，因相信劍橋在不同學科的研究較為著名。（洪芷菁攝）

他憶述，從醫的志向於兩、三年前已確立。當時疫情期間，他看見醫護人員努力幫助病人，其中最啟發他的是一次參觀與遺傳病學相關實驗室，來自不同領域的醫護人員合作研發新藥物或治療方式，故認為這份工作能帶來成功感。

以45分滿分成為狀元、聖保羅男女中學學生譚俊琛分享放榜後的心情出乎意料。（洪芷菁攝）

打算回港行醫 因本港醫療人手不足

為了試驗是否真正喜歡從醫，譚俊琛亦在兩、三年前尋找不同實習機會，接觸不同的醫生，更堅定了志向。他表示，本港醫療人手短缺，故初步計劃大學畢業後回港行醫。

對於海外醫生可註冊於本港公營醫療機構執業，他認為是解決人手不足的一個好開始，亦仍有進步空間。他解釋，因公營醫療機構人手短缺原因或與有很多醫生選擇到私營醫療機構執業有關，認為要重視吸引人才到公營醫院執業。

約同學一起背書 時間分配針對弱項

至於狀元有何讀書秘訣，譚俊琛指出，由於擅長邏輯思考，但背書能力則較弱，故他會經常相約同學一起複習，互相幫助反覆地回想資料。時間分配上，會安排較多時間針對弱項的課題。

右起：黎皓月、馬睿媛、梁曦童、茅凱淇、顏靖忻、譚俊琛、莊桌熙、李勇樂、官有謙、阮敬滔、姚永進、孫銘陶。

溫書時多留意身心狀況 壓力加重要多休息

此外，他認為要有足夠休息，才能持之以恆地複習，可分配時間做喜歡的事。除了是「學霸」，譚俊琛亦參與越野隊活動、打籃球及跑步。他指自中二便開始練跑，能令他放鬆下來。如何平衡學習與興趣，他表示要分清主次，如逢重要考試，會多花時間在課業上，若壓力加重，會安排多些休息，不會為了趕「死線」而強迫自己。