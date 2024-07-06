聖保羅男女中學IB生：跨時區作弊事件礙應試心情　倡劃一開考時間

IB國際文憑考試（InternationalBaccalaureate）今日（6日）放榜，對於早前考試期間出現試題外洩，聖保羅男女中學考生表示對事件感震驚、失望及不公，曾擔憂分數線受改變而影響成績，又建議不同時區的考場應考不同試題，或考試時間劃一。有人就指誠信教育很重要，認為解決問題不僅僅是改變考試制度，「因為不管制度怎麼變，總有辦法作弊。」



對於早前考試期間出現試題外洩，有聖保羅男女中學的考生表示對事件感震驚、失望及不公。（洪芷菁攝）

對事件感震驚 憂分數線受影響

今年IB國際文憑考試（InternationalBaccalaureate）今日（6日）期間出現試題外洩包括香港考生在內的世界多地考生，在網上集結證據指，有試題一早在網上社交媒體曝光，不同科目試卷曾一度逾5.2萬次下載次數。

在IB考試獲44分成為榜眼的黎皓月表示，對作弊事件感到非常震驚，亦影響了其應考心態。（洪芷菁攝）

聖保羅男女中學學生、在IB考試獲44分成為榜眼的黎皓月表示，對作弊事件感到非常震驚，亦影響了其應考心態，擔憂相關試卷的成績等級分界線會否因而改變。至於解決方法，她就不確定如何能根除問題，「因為如果他們(IB)有一個方法，那些作弊者也會有他們的方法。」故她唯一可做的就是對自己的能力有信心。

因事件造成壓力 建議不同時區出不同試題

榜眼梁曦童表示，得悉作弊事件後心情難免受影響，「因為你可能會認為他們已經比你提前幾個小時記住了試卷內容，所以你確實感到有壓力，但我認為相信自己很重要。」榜眼莊桌熙認為，可以改變不同時區的試卷內容，避免出現重複的考試問題，並加強監控分享信心的渠道平台，確保沒有試題洩露。

榜眼官有謙表示，對事件除了震驚之外，亦有點失望，指出學術誠信始終是IB課程中非常重要一環。（洪芷菁攝）

有人不關心誠信：相當不公平及令人失望

榜眼官有謙表示，對事件除了震驚之外，亦有點失望。他指學術誠信始終是IB課程中非常重要一環，「因為我們在學習中都很誠實，但世界上有些人並不真正關心這一點，這是相當不公平和令人失望的。」他認為誠信教育真的很重要，而不僅僅是改變考試制度，「因為不管制度怎麼變，總有辦法作弊。」

狀元譚俊琛認為，作弊事件對其影響不大，又認為難有完美解決方法，不過他認為最合適的方法是設標準考試時間。（洪芷菁攝）

狀元譚俊琛認為，作弊事件對其影響不大，又認為難有完美解決方法，不過他認為最合適的方法是設標準考試時間，將每個時區所有國家或地區的考試時間劃一，避免考生在不同時區去傳達信息。