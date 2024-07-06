IB放榜｜保良局蔡繼有學校女狀元跳舞做GYM減壓 考獲滿分感驚喜
撰文：呂穎姍
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IB國際文憑考試今日（6日）放榜，其中保良局蔡繼有學校產一名女狀元林嫣，她稱對考獲滿分非常驚喜，她深明考試表現受不同因素如身體狀態影響，「英文科考試當天，因為身體不適而嘔吐，幸好沒大礙並繼續完成考試。」她又指，目前已達到英國牛津大學和美國南加州大學的取錄條件，正在考慮當中。
保良局蔡繼有學校今年有 81 名學生應試，其中林嫣考獲滿分 45 分，另有3名學生考獲 44 分（榜眼） ，6名獲43 分（探花）。林嫣同學表示，因考試期間曾感不適，對能考獲滿分非常驚喜，「英文科考試當天，因為身 體不適而嘔吐，幸好沒大礙並繼續完成考試」，又分享自己備試期間會靠跳舞及「做 gym」健身減壓，並保持充足睡眠。她正計劃海外升學，透露自己已達到英國牛津大學和美國南加州大學的取錄條件，正在考慮當中。
該校總校長莊美珍則表示，非常高興見到同學之間關係密切，會一同溫習、互相分享資源，又勉勵學生「考試成績只是學習過程的一部分」，而每一個學生也有其強項，最重要是培養其終身自主學習的態度。
另一屬校顏寶鈴書院亦有 19 名學生應考，共 4 名學生考獲 44 分(榜眼)。該校校長周楚成則表示，學生回報與他們的學習態度必成正比，認為同學只需努力，學習必定會取得好的成果，「當然在學習的過程中如遇到困難，也需要學識放鬆自己，並尋求家長和老師的支援。」
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