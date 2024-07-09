升中派位2024｜教師註冊中心外圍搶收生　有學校動員舊生助宣傳

【中一派位2024／升中放榜／叩門／首志願／留班位】今日（9日）是中一派位日，位於九龍塘的教育局教育服務中心，早上9時已有數十名新來港學童和家長排隊輪候領取中一學位分配的派位證和入學註冊證。



職員表明現場不准推銷、拍照等行為，惟記者觀察有至少5間學校老師、甚至舊生在前往中心的必徑之路守候，並向家長宣傳學校、並即場邀請家長前往學校參觀。有不願透露姓名和學校的教師稱，在場希望為家長提供「多一個選擇」，又指學校有需要便盡力而為。另有在場協助學校宣傳的舊生表示受學校邀請而幫忙，認為若要出動到老師招生做法未必需要。



港島中學舊生應邀助收生 坦言學校好收生不足亦徒然

有在現場「代校招生」的舊生透露，應學校需要而到場義務幫忙，「既然搵到（我），學校都叫對我相對算好，咪返嚟幫吓手。」

他說自己早上9時已到場，不過礙於母校位於港島區，對跨境生吸引力有限，所以截至上午11時都未有學生有興趣。他又指學校事前並無提供訓練，自己只有靠校方小冊子向家長介紹英文粵語補底班、容許學生簡體字寫作等措施。

他又稱校方從上年起就有招募舊生幫忙於派位日協助招生，坦言自己並不了解母校收生情況，但認為就算學校師資、教育多好，學生不足亦無用。當記者再向在場的同校教師追問時，對方則只回應指「學校有introduction （指引）唔畀答。」隨即與該舊生離開。

7月9日升中放榜，參加升中派位的新來港學童，需前往九龍塘的教育局教育服務中心，領取派位結果。記者現場觀察，在前往中心必經之路有至少5間學校老師在場守候，希望遊說家長入讀學校。

現場教師：唔係話sell佢，提供多個選擇

現場另一位不具名的教師則透露，由於學生獲派學校未必與他們的意願相符，形容在場教師的工作是介紹學校讓家長考慮。在中學工作逾廿年的他坦言，無教師想負責這項工作，但學校有需要便盡力，「又唔係話sell佢（家長）嘅，多個選擇咁解。」

他認為，過去十年間香港學童人數跌勢已不可逆轉，即使去年通關，加上各項內地來港人才計劃有助收生，但長遠而言無助解決學校收生問題，認為現行人口政策對中學而言欠針對性。

升中放榜及叩門情況▼▼▼

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教師現場遊說 成功邀家長前往學校參觀

現時定居深圳的港人李小姐，今日與女兒一同前來派位中心領取派位結果。她表示，由於希望子女日後可赴海外升學、交流，而香港教育比內地重視英文，即使現時已遷至深圳，仍然希望女兒在港升學，並且心儀九龍區的學校。

當李小姐取得派位結果離開時，即有學校教師邀請她到校參觀，其後她與該校教職員溝通後，便決定到參觀該所九龍區學校。

另一位來自惠州的鄭先生表示，自己隻身來港工作多年，未來打算繼續留港工作，惟有感「細路仔始終要有爸爸媽媽一齊家庭先幸福」，故安排妻女一同來港，今次便來為大女取派位結果。鄭先生績說，本身心儀深水埗區學校，但女兒成績尚有不逮，故已「兩邊做嘢，一邊叩門、一邊等派位」。