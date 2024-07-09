升中派位2024叩門｜10間熱門中學叩門須知/準備+升學專家貼士建議

升中派位結果明日（9日）公布，家長或會帶未獲首志願中學獲取的子女到心儀學校叩門，《香港01》彙整下列10所熱門學校今年的叩門須知，大致上要携帶的文件包括有身份證、中一派位證、小五至小六成績表、填妥的申請表等，部分學校或需繳交申請費。



資深傳媒人和升學專家梁永樂建議，家長在放榜前一晚可先瀏覽心儀學校的叩門安排、制定叩門路線圖和預先填妥申請表格，以節省叩門當日的時間；家長亦可考慮到直資、私立學校，以及跨區叩門。今年的中一「叩門位」繼續減半，今年的龍年效應或令學額較往年更大競爭，他認為個別受歡迎的學校競爭比率會于往年相若，建議「家長、小朋友唔好有覺得難咗嘅心態」，「家長唔好畀壓力小朋友。」



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建議學生可到直資、私校叩門 操行不達B+要思考解釋理由

資深傳媒人和升學專家梁永樂指，直資和私立中學在中一派位後，通常都仍有剩餘學位予學生叩門，建議家長可照去申請。他亦建議家長和子女可考慮跨區叩門，因每區學額不一，建議家長可帶同子女到英文中學較多的校網叩門，他舉例，大埔區的學生多選擇跨區到沙田學校叩門。

在面試技巧方面，他特別提及如學生的操行不達B+，則需在面試前思考如何解釋此事，因操行B+是不少學校的叩門最低門檻，有學校更不會接受操行低於B+的學生之叩門申請。他亦建議學生可在面試談及自己的特殊技能、課外活動等，因獲邀面試的學生成績成績大多相若，特殊技能將是學生較其他競爭者優勝的地方。

料受歡迎學校的競爭與往年相近：家長、小朋友唔好有覺得難咗嘅心態

今年的中一「叩門位」延續去年減半的政策，每班2個的「叩門位」減至1個，在龍年效應下，學額競爭或較往年激烈；梁永樂認為個別受歡迎學校的競爭與往年相若，建議「家長、小朋友唔好有覺得難咗嘅心態」，更不要施加壓力在小朋友身上。

10間熱門中學叩門詳情：

1. 喇沙書院

申請日期：7月9至10日（早上9時至11時半及下午2時半至4時）

面試日期：7月12日

所需文件（正副本）：身份證、中一派位證（SSPA）、小五至小六成績表

面試詳情：入選學生將被邀出席入學試（中文、英文、數學）

結果通知：未公布



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2. 九龍華仁

申請日期：7月9日

面試日期：7月11日

所需文件（正副本）：身份證、中一派位證（SSPA）、小四至小六成績表、其他相關文件（如有）、受洗證明（如有）

面試詳情：筆試

結果通知：未公布



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3. 九龍真光中學

申請日期：7月9日（上午8時半至中午12時）

面試日期：7月9日（下午2時至4時45分；下午1時45分報到）

所需文件（正副本）：身份證、中一派位證（SSPA）、小五至小六成績表、已填寫的申請表、相片一張、課外活動證明、社區服務或獎項證書、推薦信（如有）

費用：75元

面試詳情：中文、英文和數學（中英對照）入學試；

結果通知：7月11日中午12時或之前以電話通知



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4. 聖傑靈女子中學

申請日期：7月9日（上午8時至下午1時）將申請文件投到學校的收集箱

面試日期：7月9日（下午2時）

所需文件（正副本）：小五至小六成績表、已填妥的申請表

面試詳情：交表後即日下午2時到校接受甄拔

結果通知：7月12日下午或之前經電話通知



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5. 華英中學

申請日期：7月9日（上午9時至下午4時）

面試日期：未公布

所需文件（正副本）：身份證、中一派位證（SSPA）、小五至小六（所有學期及學年）成績表、已填妥的申請表

面試詳情：未公布

結果通知：未公布



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6. 中華基督教會銘基書院

申請日期：7月9日（上午9時至下午5時）

面試日期：7月10日（下午2時半至4時）

所需文件（正副本）：身份證或出生證明書、《中一派位選擇學校表格》(統一派位選校表格) 、小五至小六成績表、已填妥的申請表、證書、獎項及課外活動證明 (不多於10頁A4紙)

面試詳情：會以電話通知部分申請者出席學習能力評估（英文及數學）

結果通知：8月31日前未接獲通知者可作落選論



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7. 長沙灣天主教英文中學

申請日期：7月9日（上午9時至中午12時半；下午1時半至4時）

面試日期：未公布

所需文件（正副本）：中一派位證（SSPA）、小四至小六成績表、已填妥之申請表、近照一張

面試詳情：未公布

結果通知：學校會致電通知被取錄者，申請人在等候結果期間仍需在中一註冊日（7月11日至12日），到派位證上所示的中學辦理註冊手續



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8. 旅港開平商會中學

學校只會考慮曾申請該校自行分配學位的學生

申請日期：7月9日（上午9時至下午4時）

面試日期：7月10日及11日

所需文件（正副本）：中一派位證（SSPA）、小六上下學期的成績表、已填妥之申請表、不超過五頁A4紙的其他證書

面試詳情：學校會致電入圍者進行面試

結果通知：未公布



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9. 聖若瑟書院

申請日期：7月10日（早上9時至中午12時）

面試日期：7月12日

所需文件（正副本）：身份證、中一派位證（SSPA）、小五至小六成績表、完整申請表格、其他相關文件（如有）

費用：現金75元（不設找續及不可退款）

面試詳情：學校接受申請後會再公布入學試詳情

結果通知：7月22日（如無收到回覆可視作申請不成功）



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10. 迦密中學

申請日期：7月9日（上午9時至中午12時半；下午2時至4時）

面試日期：7月10日（上午8時45分至中午12時半）

所需文件（正副本）：遞交申請表到學校102室

面試詳情：學校在申請當日晚上8時前，會經學校網頁公布獲邀參加中、英、數筆試的學生名單，通過筆試者將獲學校通知參加面試

結果通知：未公布



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