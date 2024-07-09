升中派位2024｜新油天學生入英皇一門三傑　母稱早於小五開始準備

【中一派位2023／升中放榜／叩門／首志願／留班位】中一派位2024今日（11日）放榜，小六學生需回校取結果，並於本周四或五前往獲派中學註冊。油蔴地天主教小學（海泓道）今年有89%學生獲派首三志願，其中學生許家傑成功入讀首名志願英皇書院，成為家中第三名入讀該校的家庭成員，許母稱早於小五開始為兒子升中做準備。



教育局表示， 自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為91%，與去年一樣；獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率79%，較去年微跌一個百分點。

升中放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）領取派位結果。（黃浩謙攝）

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獲派英皇一門三傑 下午買手機慶祝

油蔴地天主教小學（海泓道）學生許家傑成功入讀首名志願英皇書院，他對此感到開心。他表示，哥哥現正在該校就讀，而母親亦曾是該校的「男校女生」，故面試前都會請他們分享經驗。許同學又形容，英皇書院屬Band 1A學校，相信對自己未來發展更有利，是一個很好的發展平台。

升中放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）學生許家傑成功入讀首志願英皇書院，成為家中第三名入讀該校的成員。（黃浩謙攝）

許同學稱，自行階段面試以平常心面對，並早於自行分配階段獲學校取錄，當時得悉結果後立即告訴父母時亦已「食咗一餐好」慶祝，而今日確實收到結果後，因自己未有手機，今午將和父母買一部新電話慶祝。

早於小五開始準備 避免給予子女太大壓力

許太表示，得悉結果後很開心，加上自己是舊生、另一名兒子亦於該校就讀，亦容就如「承傳」特別開心。她表示，早在兒子小五時已作準備，包括成學業績、課外活動及服務，亦曾擔心因龍年效應而導致機會減少，故都是做好自己、調整心態，避免給予小朋友壓力，她笑言「我唔知佢大唔大壓力，但我可能反而大壓力過佢。」

升中放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）領取派位結果。（黃浩謙攝）

一星期補習五天發奮圖強 成功考入第一志願

另一名學生陳愷昊亦獲派第一志願華仁書院，對結果感意外及驚喜。他自言只是band 2材料，自小五起一星期會補習五日，參與不同課外活動，再「努力爬上band 1」，認為自己的付出有所回報，形容過程「談不上辛苦、讀書係我本份嚟㗎嘛」。

升中放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）領取派位結果。（黃浩謙攝）

校長：不宜到太多學校叩門

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，認為今年滿意率下跌有兩大原因，包括家長選校比以往更進取，以及高才通令有更多學生從內地來港就讀，參與升中派位人數增加，令滿意率下跌，但認為跌幅輕微。

她建議家長，不宜到太多學校叩門，以免影響子女自信心，增加家長及學生壓力，又稱即使叩門失敗，若子女中一校內成績理想，日後亦可考慮轉校。

另外，嶺南大學香港同學會小學升中放榜成績理想，超過8成學生獲派首志願，逾6成學生升讀英文中學，當中包括直資學校。校長吳曉靈透露學校今年自行派位階段已有6成學生獲得取錄，當中有超過3成學生更同時獲得3至6間中學願意取錄，成績令人鼓舞。