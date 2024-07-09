升中派位2024｜叩門學額減半　學生獲派首三志願仍前往英中叩門

【中一派位2024／升中放榜／叩門／首志願／留班位】今年中一「叩門位」延續去年減半的政策，由每班2個「叩門位」減至1個。在大角咀的中華基督教會銘基書院，今早陸續有學生及家長前來叩門。有學生表示為部署升中每日補習、而且只有半小時玩樂時間，「為咗自己嘅未來，一切都係值得嘅」，最終卻獲派第二志願而感到失望。另有學生因不滿獲派第三志願中學而前往叩門，其家長亦哽咽表示對結果感到失望，盼兒子能入讀心儀學校。



今日（9日）升中派位，陸續有學生及家長前來大角咀中華基督教會銘基書院「叩門」。（黃浩謙攝）

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學生家長得悉結果後感失望 有家長不禁落淚

孫同學稱：「為咗自己嘅未來，一切都係值得嘅。」（黃浩謙攝）

多名學生和家長對於派位結果感到失望，而前往銘基書院叩門。孫同學稱自己獲派第二志願學校，感到心情一般、不開心，叩門是因為覺得該校好，自己又有很多朋友入讀該校。他表示，自己過往每天補習，只玩半小時，但他認為「為咗自己嘅未來，一切都係值得嘅」。

亦有家長難掩愁容，謝同學與媽媽前來叩門。謝媽媽得知結果後哽咽表示失望，稱「仔仔頭先都喊咗」。謝同學則指自己獲派第三志願，感到不開心，表示試前每天都要上補習班，感到有點辛苦。

獲派第一志願仍感不滿 盼叩門入讀英中

媽媽表示女兒試前沒有特別準備，由她自行發揮，表示「條路係佢自己行嘅。」（黃浩謙攝）

有學生即使獲派第一志願但仍然前來叩門。譚媽媽稱自己滿意派位結果，但女兒得悉結果後改變主意，希望可以入讀英文中學，為未來升讀大學做好準備，將來前途更好。

譚媽媽續稱，知道叩門成功率低，但也想幫助女兒完成心願，不過只會向一間中學叩門，因不希望女兒太辛苦。