Pop up小學終章｜學生難忘愉快校園生活　家長體會讀書開心好重要

學校少功課測驗無排名，不催谷多活動，學生喜歡返學之餘亦能兼顧成績，升中順利入讀心儀中學，相信是不少家長夢寐以求的理想小學，亦是位於觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱堅二）的寫照。



作為一所「有時限學校」，學校於2015年創校時已計劃今年結束停辦，校舍將會拆卸改建成過渡房屋。有最後一屆畢業生形容小學生活接近滿分，而且有不同類型的活動、放學後有大量時間做自己喜歡的事，相信難有其他學校可媲美，會把這段美好時光一直留在心中。



堅二這首愉快教育練習曲，亦讓家長上了一課。有家長表示，經歷子女6年小學生涯，親身體會到子女愉快學習的重要性，直言若返學對小朋友而言是苦事，成績也不會好，因此升中時即使子女屬Band 1學生，也沒有揀選家長趨之若鶩的Band 1學校，反而是按子女興趣、性格所需選校。



基督教聖約教會堅樂第二小學校園生活▼▼▼

觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學是一所有時限學校，2015年創校時已預定今年停辦，校舍將拆卸改建為過渡房屋。校長蕭婷直言創校之初因學校無包袱，遂決定推行愉快學習，學校出名少功課、多活動，強調不催谷，是名副其實的「Happy School」。（盧翊銘攝）

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堅二創校9年來的教學理念是着重學生「learning by doing」，強調不催谷學生，因此學校每日下午不設學術課，為學生安排大量各類型活動，讓學生邊玩邊學，例如帶學生外出社區探訪、自行策劃活動，以至讓學生上山下海、遠赴日本畢業旅行。

學生伍逸銘少功課多時間發展興趣 爸爸透露曾打算轉校

學校最後一屆畢業生伍逸銘回顧校園生活時稱，喜歡上學因為「可以去圖書館看圖書，又可以與同學聊天」，而且活動多姿多彩「STEAM Day 、特別活動，仲有其他活動，同老師、同學一齊去大澳、去日本」，加上每日一般只需花半小時做功課，「讓我有好多時間可以發展興趣」。

觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學最後一屆畢業生伍逸銘。（盧翊銘攝）

伍爸爸：課程淺曾考慮跳船 眼見兒子喜歡上學改變主意

許多家長都會擔心，子女「愉快」和學習能否並存，伍爸爸亦不例外。他坦言，升小選校時堅二是排名較後的選擇，「學校無往績、無將來」，而且逸銘小一入學初期學校少功課、課程淺，擔心兒子學習進度落後於同齡兒童，一度考慮讓他轉校，甚至與其他有相同想法的家長開設「跳船群組」商討轉校事宜。

觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學最後一屆畢業生伍逸銘（左）和父親（右）。伍爸爸直言兒子每日都喜歡上學，放學後也有充足時間「發夢」做自己感興趣的事，令他放棄兒子轉校的念頭。（盧翊銘攝）

後來伍爸爸逐漸發現，兒子每日都喜歡上學，放學後也有充足時間「發夢」做自己感興趣的事，例如閱讀不同類型的書籍發掘興趣，更重要的是兒子有特殊學習需要性格固執，每次溫書、做功課都成為親子之間的衝突導火線，「每日笑住返學笑住放學，對於呢個小朋友好難得，亦係決定唔跳船的主要原因，如果跳船揀操練型學校應該家無寧日」。

學生何曉澄學校愉快歡樂 難忘上山下海經歷

另一位最後一屆畢業生何曉澄則形容，學校是「好愉快、好歡樂、好有氣氛」，最難忘的校園生活是與同學一起上山下海，在船上度宿、在郊外過夜，笑言自己鍾意玩的程度5分滿分可以有4分，至於被扣1分是「因為有時玩得太過忘形，連飯都唔記食」。

觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學最後一屆畢業生何曉澄（前排右二）。（盧翊銘攝）

何太：愉快學習會否「玩創咗個心」視乎心態

何太表示當初為曉澄報讀堅二這間「愉快學校」時，也需面對身邊不同人的壓力，例如幼稚園老師建議她為女兒報讀「好學校」，與其他家長聊天時也會有所比較，連家人也曾表示關注，但考慮到女兒好動，她依然決定送曉澄入讀堅二，希望女兒無壓力學習。

觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學最後一屆畢業生何曉澄（左）和媽媽（右）。（盧翊銘攝）

「我阿媽都係咁講，『玩創咗個心』，但都係睇佢自己心態。我細個就算你困住我，我個心都係『玩到創』㗎啦，所以我唔想同樣困住自己個女」，何太補充，認為女兒每日有足夠玩樂時間可以「放夠電」，然後專注課堂學習，是一個良性循環。

基督教聖約教會堅樂第二小學校舍環境▼▼▼

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體會子女愉快學習的重要 升中不強行報Band 1學校

逸銘和曉澄作為堅二最後一屆畢業生，度過愉快的6年小學生活，但最終也需要面對升中選校。兩位家長不約而同指出，經歷子女6年小學生涯，親身體驗到子女讀書開心的重要性，因此即使二人同屬第一組別（Band 1）學生，學校也曾建議二人可考慮同級學校，但兩位家長也沒因此而為子女選報Band 1學校。

基督教聖約教會堅樂第二小學最後一次升中放榜▼▼▼

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伍爸爸直言，逸銘在堅二的日子，讓他明白到小朋友「開心咁去讀，同唔開心咁去讀，係好唔同。佢願意去學、自己肯去學會好好多，如果佢讀得辛苦、唔開心，其實成績都應該唔會好」，所以升中選校時與逸銘一同前往不同中學參觀，了解學校活動、文化，並且一同商討，最終選了一所具人情味而且程度合適的中學。

中學學習環境與小學截然不同，伍爸爸亦深明兒子日後未必能繼續如小學般愉快學習，「都有心理準備功課係繁重咗，但都希望可以保持𠵱家，佢係唔抗拒學習，最好有少少時間發下夢，就最好啦」，因為「發夢都幾重要，如果唔發夢，做人都幾悶」。

何太亦指，女兒小學6年經歷讓她明白到，「佢（曉澄）係愉快地學，佢願意去學，會令佢得到更加多」，自己亦學習到要對子女放手，無論他們成功與失敗都要接受。她又稱了解過Band 1中學後，擔心以女兒好動的性格若入讀這些傳統學校會感到吃力，「Band 1中學入大學率高而多人追求，但讀書唔應該是為了讀大學」。

愉快教育練習曲告終 最後一屆畢業生盼回憶長留心中

基督教聖約教會堅樂第二小學最後的畢業禮▼▼▼

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堅二是一所有時限學校，停辦後將拆卸改作過渡房屋，畢業生也無法再回校探望師長，與同學相聚。回望過去精彩的校園生活，二人都感到不捨，希望能將回憶一直留在心中。

「多謝你哋呀」，逸銘說面對離開校園感到不捨，「想講好多野，但又講唔出，呢句話我認為可以濃縮所有的感情」。他直言，升中後將會面對更大學業壓力，希望自己未來能放鬆心情面對，日後可以繼續堅強喜樂，「堅強就是遇到一些問題都不會輕易放棄，喜樂都很重要，喜樂即係開心，那麼開心當然重要，開心的可以提升表現」。

觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學最後一屆畢業生伍逸銘期望，未來升中後可輕鬆面對。（盧翊銘攝）

曉晴直言，「唔會再有咁好的校園生活，對我嚟講會係比其他學校更好，而且老師都好體貼」，她同時感謝學校，除了教授學科知識，還有人生道理，「就是做人唔好咁囂張」，期望校園回憶一直留在心中，「即時第時大個好忙所以唔記得，（堅二）都會係我心底入面」。