Pop-up小學完成使命　校長總結愉快教育經驗：玩也可令學生成長

位於觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱堅二）是一所有時限學校，2015年創校時已預定今年停辦，校舍將拆卸改建為過渡房屋。校長蕭婷直言，創校之初因學校無包袱，遂決定推行愉快學習，學校出名少功課、多活動，強調不催谷，是名副其實的「Happy School」。



總結經驗，蕭婷認為愉快學習只是學習方式和地點有所不同，因為外出活動其實是「play to learn」，又指許多家長始終擔心升中派位無法銜接，但相信比起九年前有更多家長接受愉快教育。有教師亦指出，讓學生多一點去體驗，反而可刺激學生學習興趣，有興趣才會樂於探索，這才是真正的學習，而自己在過程中也有所改變。



基督教聖約教會堅樂第二小學最後的畢業禮▼▼▼

位於觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學，是一所有時效學校並於23/24學年後停辦。校長蕭婷（前排右二）與教師團隊於最後一屆畢業禮上為學生獻唱。（盧翊銘攝）

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蕭婷表示，創校之初已決定學校不催谷學生，因為「唔係所有人（學生）都谷得起，谷唔起亦唔代表無佢地生命的亮點，而我唔希望有更多失敗者，所以要係學習以外找學生的亮點，而玩其實係一種的手段或方式」，相信「玩」和學習兩者可以相輔相成。

她指，由於學校是有時限學校沒有包袱，因此教師團隊能作出不同嘗試。例如小一不設測考、功課量相對少、下午經常安排學生外出活動、帶學生上山下海、辦畢業營讓學生在校內過夜，甚至連家長也兼顧到，安排社工教他們如何與子女溝通。

家長眼中的「玩」 其實是另類學習

觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學是一所有時限學校，2015年創校時已預定今年停辦，校舍將拆卸改建為過渡房屋。校長蕭婷形容，直言創校之初因學校無包袱，遂決定推行愉快學習，學校出名少功課、多活動，強調不催谷，是名副其實的「Happy School」。（盧翊銘攝）

她憶述，創校初期學校推行名為「敢創LBD課程」的體驗式學習時，經常被人質疑「玩呀？」不過她認為，「玩都可以玩到令人成長，可以長智慧，玩出創造力，玩出好多好的品格」。

蕭婷續稱，在家長眼中的「玩」其實是帶學生接觸真實世界，「learning by doing，甚至話play to learn」，過程中學生的知識、技能、態度都有增長。她舉例，過往曾帶學生探訪學校附近的巴士站考察，然後學生留意到巴士司機休息空間有限，擔心司機的精神健康，遂自行製作錦囊送給巴士司機。

基督教聖約教會堅樂第二小學校園生活▼▼▼

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透過體驗引起學生學習興趣 好過死記硬背

觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱堅二）是一所有時限學校，2015年創校時已預定今年停辦，校舍將拆卸改建為過渡房屋。葉婉兒老師（中）表示，學校推行愉快教育，採用校本「LBD課程」，起初也曾擔心「愉快」和「學習」能否並存，但最終證明能引起學生學習興趣。（盧翊銘攝）

葉婉兒是其中一位留守到最後的老師之一，加入堅二前曾於一所重視成績的小學任教。她直言任教初期也曾懷疑「愉快」和「學習」能否並存，因為堅二的課程有別於傳統教師主導的教學模式，透過不同主題由學生主導討論問題、親身探索，然後嘗試解決問題，而教師從旁引導學生去完成。

不過經過多年實踐，葉婉兒認為讓學生多體驗，反而可刺激學生學習興趣，有興趣才會樂於探索，這才是真正的學習，而非只是為了求分數，「好過死記硬背一些東西，而學生又沒有興趣」。

校長：香港教育考試主導 家長好驚銜接唔到中學

位於觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學，是一所有時效學校並於23/24學年後停辦。校長蕭婷於校內推行愉快教育。（盧翊銘攝）

蕭婷補充，學校也重視學習，亦和其他學校一樣需要面對教育局為小三和小六學生而設的全港性系統評估。不過她亦承認，現時接受愉快教育的家長不多，因為香港教育制度依然考試主導，「家長好驚銜接唔到中學，去到五、六年班就好似真係見真章，因為決定升中定局」，但相信比起九年前，支持愉快教育的家長都有些微增長。

她又指對於學生而言「玩」是最基本的事，透過活動令學生喜歡上學，教師自然有辦法令他們愛上學習，「因為學生唔係心甘情願愛做嘅嘢，佢哋唔會學得好，佢都不會想學，所以我哋的工作，就係先想贏得佢哋嘅心」，亦是堅二教師團隊過去九年以來的工作。

教師同行成長 未來盼延續愉快教育

回顧在堅二教學的日子，葉婉兒說這次是她首次陪伴同一班學生渡過六年，加上學校與別不同的課程和活動，也改變了自己，對於學校結束感到無奈與感慨。她自言以往性格是很多顧慮、很緊張，但在堅二任教期間有所突破，克服了自己的障礙和顧忌，「因為我睇見學生，佢哋都敢踏出一步去嘗試，咁我都可以，所以我也會跟學生一起參與自家音樂會去唱歌，試試打三人籃球賽，和學生一起參與不同活動」。

觀塘的基督教聖約教會堅樂第二小學（下稱堅二）是一所有時限學校，2015年創校時已預定今年停辦，校舍將拆卸改建為過渡房屋。校長蕭婷表示，新學年她亦會轉往另一間新界區小學任校長，希望能將愉快教育的經驗延續下去。（盧翊銘攝）

蕭婷則認為過去九年給她和團隊一個機會，去做教師認為對學生好的事，不單是教學生課本上的知識，亦培養學生自理、團隊合作等共通能力，希望師生可以將經歷永遠留在心中，又指自己最關心的是和教師團隊、學生的一份情，「呢度（堅二）係我哋相聚嘅一個好重要的地方，係第二度聚都無係呢度相聚的意義咁大」。

展望將來，二人都會繼續在學界服務。蕭婷透露，新學年她亦會轉往另一間新界區小學任校長，希望能將愉快教育的經驗延續下去，又指教育局近年推出不同撥款，供學校帶學生走出校園，盼望未來有更多學生和家長可親身體會愉快學習。