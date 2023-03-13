堅樂第二小學辦善意溝通家長日　教父母學生表達自己改善親子關係

現時學校均會定期舉辦家長日派發學生成績表，讓老師向家長討論學生校內表現，令不少學生十分擔心。觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學與非牟利組織「JUST FEEL 感講」合作，舉辦「善意溝通家長日」，透過建立尊重、分享及聆聽等原則，讓學生在家長日期間可以表達個人需要之餘，亦能連結學生、家長及教師，促進溝通。



校長蕭婷表示，3月初舉行第三次「善意溝通家長日」，認為活動能改善家長與子女的溝通，促進親子關係減少衝突，更有爸爸在家長日中得知兒子感到被忽略而向他道歉，事後更參加家長課程，期望成為一名更好的爸爸。



觀塘基督教聖約教會堅樂第二小學校長蕭婷。（盧勁揚攝）

校長蕭婷：為親子溝通找到出路及契機

堅樂第二小學是一所有時限小學，將於2024年暑假後停辦，現時學生以即將踏入青春期的高小學生為主。蕭校長表示，學生多來自基層家庭，家長因工作忙碌而較少與子女溝通，親子溝通模式以家長單向發言為主，學生缺少向父母表達自己感受的機會，或會影響親子關係，而「善意溝通家長日」為家長和學生提供雙向溝通的機會。

她續稱，傳統家長日一般聚焦學生成績，教師和家長更會即場討論，難免令學生感到焦慮及被否定，因此學校期望「善意溝通家長日」改變傳統做法，多理解及關心學生內心，透過教育雙方溝通，維繫親子關係和減少衝突。

善意溝通家長日設四大原則 持發言信物方可發言

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參「與善意溝通家長日」的家長和學生抵達學校後，會先了解對話安排及簽署溝通協議書，內容要求雙方將對話內容保密、互相尊重、自由分享及深度聆聽。雙方對話前各有10分鐘準備時間，之後家長和子女就會前往課室與教師進行約20分鐘三方對談。

三方對談會先由教師、學生及家長依次發言，而為了促進自由分享，只有手持發言信物的一方才可以說話，亦不能強逼發言。對話期間，學生可以放心說出感受，或是希望父母在生活上做到的事。家長於分享時，亦可回應子女、表達自己的想法。

完成家長日後，家長和學生都會在感受分享站分享自己的感愛。（「Just Feel」感講提供）

學生無被父母插話感被尊重 有家長向兒子道歉

蕭校長稱，曾有學生對於在家長日發言時，父母沒有插話而感到難以置信，亦對有人願意聆聽自己而感動，亦期望家長從中反思自己有否認真聆聽及尊重子女，以及明白子女長大需要表達自己的空間。

她憶述，學校曾經有1名6年級男學生，是家中4兄弟姊妹中的長兄，隨着年紀長大而漸漸被父母忽略，長期累積不被關心及理解的感受。直至一次家長日，他對爸爸坦白說出感受，令爸爸忍不住立即道歉，事後更參加家長培訓，學做好爸爸。

學習溝通助學生成長 親子關係更緊密

徐少珊老師指出，傳統家長日由家長及教師主導，學生缺乏參與機會。（盧勁揚攝）

於該校任教的徐少珊老師指出，傳統家長日由家長及教師主導，學生缺乏參與機會，而「善意溝通家長日」讓家長和學生都有統一發言空間，表達感受和想法。她又指，其實家長都希望能夠了解子女想法，與教師共同協助學生成長。

堅樂第二小學六年級生葉佳音（左）及葉佳音的媽媽葉太（右）。（盧勁揚攝）

葉佳音是堅樂第二小學的六年級生，她說「善意溝通家長日」令她可以向媽媽說出想法和感愛，亦更勇於表達自己。葉佳音的媽媽葉太就指，家長日令她更加了解女兒的內心及想法，亦明白她原來也有好多情緒受心理負擔，令親子關係更為緊密。